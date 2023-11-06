الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل نهاية الشهر الحالي

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط
النقل العام لشهر أيلول من العام الحالي، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 الشهر الحالي.اضافة اعلان
ودعا مدير عام الهيئة، المهندس عبدالرحيم الوريكات، المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز وآب بالإضافة لشهر أيلول أن يسارعوا لاستخدامه قبل 31 كانون الأول المقبل كونه سيتم إنهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ وإغلاق البيانات المالية للعام الحالي.
وأكد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر أيلول من الربع الثالث لهذا العام، موضحاً أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.
وأشار إلى أن الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي
وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
وقال إن "صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة". -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
باتت صحيفة لو فيغارو تعطي المجال لقرائها بإجراء استفتاء فحواه: هل تؤيدون حقا العدوان البري على قطاع غزة؟

نصف مليون محتوى تحريضي ضد الفلسطينيين في شهر

منذ 40 دقيقة
العلم الأردني

تحسن بالاقتصاد الوطني.. فكيف نحميه من تبعات العدوان على غزة؟

منذ 45 دقيقة
العمل عبر الإنترنت

الاستراتيجيات: العمل المؤقت عبر الإنترنت يسهم بتقليص البطالة

منذ 50 دقيقة
أميركا والصين

حرب أعماق البحار.. السيطرة على كابلات الإنترنت بين أميركا والصين

منذ 52 دقيقة
1699266802351

تأجيل مهرجان "الجمعة البيضاء" تضامنا مع أهالي غزة

منذ5 ساعة
1699186792984602500

النقل البحري في ظل العدوان.. تبعات سلبية متوقعة على اقتصادات المنطقة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم
صحافة عبرية
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

صحافة عبرية |منذ 11 دقيقة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |منذ 14 دقيقة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |منذ 15 دقيقة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 