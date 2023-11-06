صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل نهاية الشهر الحالي

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أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائطالنقل العام لشهر أيلول من العام الحالي، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 الشهر الحالي.ودعا مدير عام الهيئة، المهندس عبدالرحيم الوريكات، المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز وآب بالإضافة لشهر أيلول أن يسارعوا لاستخدامه قبل 31 كانون الأول المقبل كونه سيتم إنهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ وإغلاق البيانات المالية للعام الحالي.وأكد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر أيلول من الربع الثالث لهذا العام، موضحاً أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.وأشار إلى أن الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغليوسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.وقال إن "صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة". -(بترا)