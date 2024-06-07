 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفقة أردنية وحيدة في "استثمارات رأس المال المغامر" خلال أيار

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان – أظهر تقرير إقليمي متخصص في استثمارات رأس المال المغامر في شركات ناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الأردن حصد صفقة واحدة فقط خلال شهر أيار (مايو) الماضي ليأتي في المرتبة الخامسة في الترتيب.اضافة اعلان
وأكد التقرير أن الشركات الناشئة الأردنية تمكنت من استقطاب استثمار واحد فقط بقيمة 5 ملايين دولار خلال الشهر الماضي.
التقرير الذي أعدته منصة " ومضة" المتخصصة في محتوى ريادة الأعمال مع منصة "الموجز الرقمي" المتخصصة في محتوى الاقتصاد الرقمي، كشف بشكل عام أن 40 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمكنت خلال شهر أيار(مايو) الماضي من استقطاب وجمع استثمارات وتمويلات بقيمة اجمالية بلغت 282 مليون دولار.
وقال التقرير "القيمة الإجمالية لكل الاستثمارات في المنطقة ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد حققت زيادة كبيرة بنسبة 413 % مقارنة بالتمويلات المحصلة في شهر نيسان ( ابريل) 2024 والتي بلغت 55 مليون دولار.
بيد أن التقرير أشار إلى أنه بالرغم من ذلك، شهدت قيمة الصفقات انخفاضًا كبيرًا بنسبة 58 % لدى مقارنتها على أساس سنوي، مقارنة مع 445 مليون دولار تمت في 39 صفقة خلال شهر أيار(مايو) من العام 2023.
وفي التفاصيل الخاصة بالأردن، بين التقرير أنه احتل المرتبة الخامسة في مؤشر قيمة الاستثمارات في شركات ناشئة من خلال هذه الصفقة الوحيدة، والتي شكلت قيمتها نسبة تصل إلى حوالي 2 % من القيمة الإجمالية لصفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال أيار الماضي والتي بلغت بحسب التقرير282 مليون دولار.
أما بالنسبة لمؤشر عدد الصفقات حقق الأردن استثمارا واحدا في شركة واحدة فقط من بين 40 شركة ناشئة تمكنت من استقطاب استثمارات وتمويلات خلال فترة الشهر الماضي لتشكل حصة الأردن في هذا المؤشر نسبة تصل إلى 2.5 % من إجمالي قيمة الاستثمارات والتمويلات التي جرى ضخها في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير استحوذت الشركات الناشئة في الامارات على غالبية الاستثمارات في المنطقة خلال الشهر الماضي، حيث حصدت 189 مليون دولار عبر 23 صفقة، ثم جاءت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بمجموع أقل بكثير بلغ 56 مليون دولار تم جمعها عبر 10 صفقات، واحتلت الشركات الناشئة المصرية المركز الثالث عندما تمكنت من جمع 24.5 مليون دولار موزعة على 4 صفقات، واحتلت المغرب المرتبة الرابعة بحوالي 7 ملايين دولار من خلال صفقتين فقط.
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