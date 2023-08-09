"صقور الأردن" يغادر إلى جورجيا في محطته التحضيرية قبل الأخيرة للمونديال

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان- غادر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فجر اليوم، إلى جورجيا، لخوض معسكره قبل الأخير، في إطار تحضيراته للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2023، التي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.ويتخلل معسكر "صقور الأردن" في جورجيا، مواجهة منتخبات جورجيا ومونتينيغرو وإيران على الترتيب، أيام 12 و13 و14 من الشهر الحالي في بطولة كأس جورجيا الدولية الودية، والتي تأتي في إطار تحضيرات المنتخبات الأربعة للمونديال.ويعد هذا المعسكر، الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين من أجل إثبات أحقيتهم في نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني بكأس العالم، قبل أن تشكل المحطة التحضيرية الأخيرة في الصين، "البروفة الأخيرة" للمنتخب الوطني بقائمته النهائية المعتمدة.وتضم بعثة المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس والإداري فراس ابو زهرة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: زيد عباس وأحمد الدويري وفريدي إبراهيم وسامي بزيع ورونداي جيفرسون وأشرف الهندي وأحمد حمارشة وأمير عيد وأحمد الحموري ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر وهاشم عباس ومالك كنعان وأمين أبو حواس وزين النجداوي، الذي ينظم لتحضيرات المنتخب للمرة الأولى.ويعقب المشاركة في كأس جورجيا، إقامة المعسكر التدريبي الأخير في الصين بالفترة من 20 إلى 22 آب (أغسطس) الحالي، ويتخلله مواجهة منتخبات، جنوب السودان وإيران وفنزويلا، قبل التوجه إلى العاصمة الفلبينية "مانيلا"، حيث يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، ويستهل "الصقور" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.وخلال فترة إعداده، تلقى المنتخب الوطني 9 خسائر وحقق الفوز في 8 مباريات خلال 6 محطات تحضيرية حتى الآن، واستهل رحلة التحضير بالخسارة من المنتخب اليوناني تحت 20 عاما بنتيجة (58-62)، قبل أن يخوض 3 مباريات في معسكره بجمهورية ليتوانيا، محققا الفوز على منتخب ليتوانيا تحت 20 عاما (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس بنتيجتي (80-74) و(114-99)، فيما خاض 5 مباريات ودية بمعسكره في كندا، محققا فوزين على فريقي جامعة جورج براون هسكيز وجامعة متروبوليتان تورنتو، قبل أن يخسر في ثلاث مباريات ودية مع منتخب كندا تحت 23 عاما وفريق جامعة تورنتو (مباراتين).ومع التصاعد التدريجي في خوض المباريات، جاء اختبار المنتخب الوطني الحقيقي أمام المنتخب الليتواني -المصنف الثامن عالميا وفقا للتصنيف الأخير الصادر عن الفيبا- في معسكره المتجدد بجمهورية ليتوانيا، ليخسر مبارياته الثلاث وبنتائج (69-107) و(75-93) و(75-101)، فيما اكتفى "الصقور" بتحقيق فوز وحيد في معسكره الخامس بالبرتغال أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة (74-71)، مقابل تعرضه لخسارتين من منتخبي البرتغال (70-75) وجمهورية التشيك (79-80).وأسهمت المحطة الإعدادية السادسة للمنتخب الوطني، من خلال تتويجه بلقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، ببث رسائل مطمئنة للجماهير الأردنية، التي كانت تشكل اللاعب السادس في انتصارات المنتخب الوطني على منتخبات، البرتغال (69-61) وأنغولا (70-56) والمكسيك (86-72).