الثلاثاء 14 أيار 2024
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صناعة الأردن تستقبل الشركاء الاجتماعيين ضمن مشروع سوليد

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صناعة الأردن تستقبل الشركاء الاجتماعيين ضمن مشروع سوليد

 في خطوة تهدف الى تعزيز التعاون بين الشركاء الاجتماعيين في ضفتي المتوسط أستقبل نائب رئيس غرفة صناعة الاردن السيد هاني ابوحسان وفدا من الشركاء الاجتماعيين في مبنى الغرفة ضمن مشروع  SOLID)) الحوار الاجتماعي بمرحلته الثانية.

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حيث أكد أبو حسان على اهمية الحوار الاجتماعي وبأنه الضامن لسياسات سوق عمل فعالة، ودور غرفة صناعة الاردن خلال الفترة الماضية لنقل الحوار نحو مستوى مختلف بين طرفي الانتاج (اصحاب العمل والعمال) .


واشار ابو حسان الى أهمية الحوار الاجتماعي في توحيد الصف وتقريب وجهات النظر و التخلص من النظرة السائدة حول تعارض رؤى وتطلعات كل من الجانبين.

نوه أبو حسان الى اهمية فرصة الحديث عن موضوع بالغ الاهمية كالحوار الاجتماعي ، ودوره لنجاح ورفاهية القطاع الصناعي و أن التبادل المفتوح للافكار والمخاوف ووجهات النظر أمراً أساسيا لتعزيز بيئة عمل إيجابية ودفع النجاح الجماعي.

أشار ابو حسان الى الادوات التي تدعو غرفة صناعة الاردن منتسبيها من اصحاب العمل الى استخدامها لزيادة فعالية الحوار فيما بينهم أبرزها: تعزيز المشاركة والثقة ، التشجيع على الابتكار وايجاد حلول للمشكلات، تعزيز العلاقات في مكان العمل ، ضمان الامتثال والعدالة، و التكيف مع التغيير بفاعلية.

وأعرب أبو حسان عن ترحيبه بزيارة الوفد، مشيدًا بالجهود المبذولة في إطار مشروع "SOLID" لتعزيز الحوار الاجتماعي وتوطيد العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين وغرفة صناعة الأردن. وأكد على أهمية التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الصناعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.


من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد والجهة المنظمة للزيارة  عن تقديرهم لدور غرفة صناعة الأردن في تعزيز القطاع الصناعي وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، وأكدوا استعدادهم للتعاون المشترك وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاهداف المستقبلية المرجوة .

يُذكر أن مشروع "SOLID" للحوار الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الدور الاستشاري للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما في ذلك المجتمع المدني ، في المنطقة الاورومتوسطية، لتعزيز الحوار الاجتماعي الديناميكي والشامل والمعزز ، وتعزيز الادماج الاجتماعي من خلال أدوات الحوار الاجتماعي والمؤسسات المنظمة .

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