صناعة الزرقاء: مليار و315 مليون دولار صادرات الغرفة لعام 2023

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بلغت الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق، العام الماضي 1.315 مليار دولار، بحسب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.وقال حمودة، في بيان اليوم الأربعاء، إن صادرات الغرفة إلى الدول العربية العام الماضي بلغت 513.5 مليون دولار، بارتفاع 4 بالمئة مقارنة بعام 2022.وأضاف أن العراق العام الماضي تصدر الدول العربية في حجم الصادرات بقيمة 154مليون دولار، ثم السعودية بـ136.4 مليون، وفلسطين بـ55.1 مليون، والجزائر بـ25.2 مليون، ومصر بـ 18.5 مليون،وليبيا بـ12.9مليون، عُمان بـ 11.7 مليون.وأشار إلى قيمة الصادرات إلى أسواق دول أمريكا الشمالية بلغت العام الماضي606.1 مليون دولار، بانخفاض 5 بالمئة مقارنة بعام 2022، بينما بلغت 86.2 مليون إلى الدول الآسيوية غير العربية، بارتفاع 12 بالمئة، و51.1 مليون إلى الاتحاد الأوروبي بانخفاض 1 بالمئة، و3.9 مليون دولار إلى الدول الافريقية غير العربية منخفضة 11 بالمئة عن 2022.وقال إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل العام الماضي المرتبة الأولى بقيمة بلغت 674.77 مليون دولار، ثم الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بـ241.53 مليون، والصناعات الإنشائية بـ109.48 ملايين والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بـ 84.70 مليون، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ66.65 مليون، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ58.81 مليون، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ45 مليونا، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بـ31.11 مليون، والصناعات الخشبية والأثاث بـ 1.47 مليون دولار.--(بترا)