"صناعة عمان" تطلق أسبوع الصناعة في أسواق "الاستهلاكية العسكرية"

طارق الدعجة

أطلقت غرفة صناعة صناعة عمان أسبوع الصناعة الوطنية داخل أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكري المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

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وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الجغبير خلال افتتاحه أمس اسبوع الصناعة الأردنية في سوق المؤسسة الاستهلاكية الأردنية في منطقة المقابلين، بمشاركة مدير عام المؤسسة العقيد محمد الحديد، وحضور أعضاء من غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن (30) شركة صناعية أردنية ستقوم خلال هذا الأسبوع بتقديم خصومات متفاوته تصل إلى 25 % على أكثر من (180) منتجا أردنيا من شتى القطاعات، وأهمها منتجات غذائية ومنظفات عدا عن العروض المستمرة التي تقدمها الشركات الصناعية الاردنية على مدار العام.



وأكد الجغبير أهمية تعزيز تواجد الصناعات الأردنية في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك للأعداد الكبيرة لفروع المؤسسة وانتشارها في جميع محافظات المملكة، والإقبال الكبير الذي تشهده أسواقها من جميع المواطنين، عسكريين مدنيين.



وأشاد الجغبير بالعلاقة التشاركية التي تجمع غرف الصناعة والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والتي أدت لحل العديد من الاشكاليات التي تعيق دخول الشركات الصناعية الأردنية إلى أسواق المؤسسة.



ودعا الجغبير المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض من خلال زيارة أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المختلفة.



من جهته أكد العقيد الحديد حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، إيمانا من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن، مبينا أن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتمثل منتجاتها حوالي (75 %) من إجمالي المنتجات في أسواق المؤسسة، حيث تشهد مبيعاتها تزايدا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وهذا يعود إلى الجودة العالية التي تتمتع بها هذه الصناعة، والتزامها بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لدى المؤسسة.



وأكد الحديد على قدرة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية على تلبية احتياجات المواطنين من شتى المواد، وبأسعار مناسبة، وذلك انطلاقا من دورها كمساهم رئيسي في الأمن الغذائي للمواطنين.

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