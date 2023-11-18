صناعيون يؤكدون ضرورة تعزيز المنتج الوطني

طارق الدعجة

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أكد صناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة الموحّد لصناعيي الأردن أهمية تعزيز العملية الإنتاجية بالمملكة، للحيلولة دون حدوث أي نقص في المواد الأساسية اللازمة للمواطنين.وشددوا خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمبنى غرفة صناعة عمان على تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي، إضافة إلى استعداد الشركات الصناعية للمساهمة في إعادة إعمار غزة.وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال اجتماع للهيئة العامة الموحد لصناعيي الأردن إن "حملة (وفاء الدين) مستمرة في جمع التبرعات العينية والنقدية لدعم أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل الاحتلال" داعيا مختلف القطاعات الاقتصادية للمساهمة فيها.وأضاف "القطاع الصناعي الأردني يؤكد وقوفه ودعمه لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا فيما يتعلق بالعدوان الغاشم على غزة مشيدا باستثمار الأردن لسياسته الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية في إيصال المساعدات الطبية للأشقاء في غزة والضفة، وكذلك قرار الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الاحتلال".وبين أن الغرفة تعمل على جمع التبرعات العينية والنقدية من القطاع الصناعي وتأمين احتياجات الأهالي الطارئة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وبين الجغبير أن الغرفة قامت بإرسال مخاطبات إلى 100 جهة دولية حول العالم للتعريف وإظهار ما يحدث في غزة من عدوان غاشم وجرائم حرب وإبادة جماعية للأطفال والنساء والمدنيين بالإضافة إلى تدمير للبنية التحتية وهدم المساجد ودور العبادة وقطع الماء والكهرباء والمحرقات.وأكد الجغبير أهمية دعم الصناعة الوطنية داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير لتعزيز دورها في تمكين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل خصوصا وأنها تتمتع بجودة عالية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرف الصناعية موجودون لخدمة القطاع والاقتصاد الوطني.يشار إلى أن حملة "وفاء الدين" التي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة إضافة إلى أعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي، تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، وتعمل في أكثر من محور، منها ما يشمل تقديم أشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني إضافة إلى إقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، حيث لقيت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، وما زالت الشركات الصناعية تقدم الدعم العيني والنقدي والمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية حيث بلغ حجم التبرعات النقدية والعينية التي تم تحويلها للهيئة الخيرية الهاشمية حوالي (16) مليون دولار.كما تشمل محاور الحملة استثمار علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، لغايات تشكيل لوبي ضاغط من أجل وقف العدوان على الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا سواء بالقتل المباشر أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما فيها المستشفيات، والمدارس ودور العبادة".