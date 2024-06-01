 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صندوق الريادة" يختتم 4 برامج داعمة لريادة الأعمال

الصندوق الأردني للريادة ISSF
الصندوق الأردني للريادة ISSF
عمان – قال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب: "إن الصندوق يواصل عمله ضمن ذراعه الثاني "التنموي" الموجه لدعم منظومة ريادة الأعمال الأردنية وحاضنات الأعمال، ليختتم 4 برامج رئيسية من البرامج التي يدعمها الصندوق ضمن هذا المسار الهادف إلى تسريع نمو ورفع جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار". اضافة اعلان
وأكد المحتسب في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الصندوق ومن خلال هذه البرامج الأربعة قدم الدعم من خلال شركائه في كل برنامج لعشرات الشركات الناشئة الأردنية والشباب الرياديين أصحاب الأفكار في قطاعات مختلفة ومن كل المحافظات. 
وبين، أن هذه البرامج الأربعة التي اختتمت بنجاح ضمن مجموعة كبيرة من البرامج والشراكات التي عقدها الصندوق، لدعم مجموعة من حاضنات الأعمال الأردنية ضمن مسار عمله التنموي، حيث يواصل الصندوق بالتعاون مع شركائه اختتام وإنجاز باقي البرامج الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية.  
وفي التفاصيل، أوضح المحتسب، أن البرنامج الأول اختتم قبل أكثر من أسبوع، وتضمن الإعلان عن تخريج آخر دفعة من الشركات الناشئة الأردنية في مركز التميز للريادة والابتكار في جامعة الحسين التقنية، تحت رعاية شركة الصندوق الأردني للريادة.
وأشار إلى أن هذا التخريج يمثل تتويجا لبرنامج دام ثلاث سنوات، قام بدعم 45 شركة ناشئة، حيث وفر لها الموارد والإرشادات اللازمة لتزدهر في بيئة ريادة الأعمال التنافسية. وبفضل دعم الصندوق الأردني للريادة، تمكنت هذه الشركات الناشئة من تحويل أفكارها الابتكارية إلى أعمال ناجحة، مساهمة بشكل كبير في مختلف القطاعات.
وبخصوص البرنامج الثاني الذي اختتم خلال الشهر الماضي، بين المحتسب، أنه مشروع حاضنة الاقتصاد الدائري الممول من شركة الصندوق الأردني للريادة، والمنفذ من قبل شركة ادفانس كونسلتنج، بالتعاون مع جمعية المخصبات العضوية وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وأما البرنامج الثالث والذي اختمم أيضا خلال الشهر الماضي، فهو برنامج تمكين وتنمية الريادة "جوردان 12"، قال المحتسب: "إنه برنامج يموله الصندوق وتنفذه حاضنة الأعمال التابعة للجمعية العلمية الملكية وشركة "مينا امباكت".
وأشار إلى أن البرنامج بدأ في العام 2020، لدعم وتمكين الشركات الأردنية الناشئة ويتميز البرنامج، بأنه صمم لمساندة ودعم الشركات الناشئة الأردنية لتخطي التحديات التي تواجهها والاستشراق بالمستقبل من خلال تطوير وتطبيق خطط عمل  تسهم في نمو شركاتهم وتجهيزهم للتوسع والنمو.
وقدم البرنامج الدعم وبناء القدرات لـ634 شركة أردنية ناشئة من 12 محافظة، تعمل في قطاعات متعددة كما قدم منحا تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار بحد أقصى، إلى 77 شركة أردنية ناشئة حتى تتمكن هذه الشركات من تنفيذ خطط عملها لتطوير منتجاتها وخدماتها لتمكينها من دخول أسواق جديدة لزيادة عائداتها المالية والتوسع والحصول على التمويل الذي يتناسب مع احتياجاتها
أما البرنامج الرابع، الذي اختتم في أواخر شهر آذار(مارس) الماضي، فأكد المحتسب أنه يتبع حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز" ماي ستارتب" وهو يعنى بطوير ودعم الشركات الناشئة وانطلق في العام 2021، واستمر لثلاث سنوات بهدف المساهمة في إيجاد بيئة محفزة لرياديي الأعمال ودعم المشاريع الريادية القابلة للتطوير، كي تسهم في مواجهة التحديات الملحة في مجالي البيئة والتعليم القائمين على التكنولوجيا. 

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