الثلاثاء 18 تموز 2023
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صندوق الريادة يستثمر مليوني دولار في "أوريكس"

الصندوق الأردني للريادة ISSF
الصندوق الأردني للريادة ISSF
عمان- أعلن الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، أمس، رسميا، عن استثمار بقيمة مليوني دولار في "صندوق أوريكس" التابع للمؤسسة المالية العالمية "هامبرو بيركس"، ليقوم الأخير، بدوره، بتعزيز بيئة الشركات الناشئة ودفع الابتكار التكنولوجي في الأردن والاستثمار في شركات ناشئة أردنية.اضافة اعلان
وأكد الصندوق الأردني للريادة، أن استثماره وشراكته الجديدة تهدف إلى فتح فرص لرواد الأعمال المحليين ودعم الشركات الناشئة التي تعمل في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا الخدمات والمشاريع التجارية B2B، تكنولوجيا اللوجستيات، وتكنولوجيا التعليم.
وصندوق "أوريكس" التابع لشركة " هامبرو بيركس" هو صندوق رأسمال استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعم شركات التكنولوجيا الرائدة في المراحل المبكرة بقيادة رواد الأعمال البارزين في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحية واللوجستية والتعليم، وقد استثمر الصندوق حتى الآن في 14 شركة، وحصلت 8 شركات منها على استثمارات لاحقة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF) محمد المحتسب، إن هذا الاستثمار يرسخ دور الصندوق الأردني للريادة المهم في توفير رأسمال للشركات الناشئة في الأردن من خلال شراكات إستراتيجية مع صناديق استثمارية دولية مثل هامبرو بيركس التي لديها الخبرة والقدرة على تنمية الشركات وفتح الأسواق لها والمساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الوطن.
ومن جانبه، قال الشريك في "هامبرو بيركس" علي قيصر: "نحن متحمسون للمشاركة النشطة في تحويل الاقتصاد الأردني الرقمي، حيث يخلق مجتمع الرواد التكنولوجيين المتطورين في الأردن الأساس المثالي لنظام بيئي لرأس المال الاستثماري، وقد راقب فريق صندوق أوريكس بعناية النجاح المستمر في الأردن، وقد أجرى بالفعل استثمارات تكنولوجية ملحوظة في المملكة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الصندوق الأردني للريادة والمساهمة المستمرة في نمو قطاع التكنولوجيا في الأردن".
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