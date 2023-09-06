صندوق الصناعة: اتفاقيات منح مع 245 شركة الشهر الحالي

طارق الدعجة

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عمان- أكد مدير صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين م. رامي حماد، أن الصندوق سيوقع اتفاقيات تقديم منح مالية وضمانات غير مستردة مع 245 شركة صناعية خلال الشهر الحالي.وقال حماد لـ"الغد": "إن توقيع الاتفاقيات مع الشركات الصناعية سيكون ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.وأكد حماد، أن إدارة الصندوق في مراحل التقييم النهائي للطلبات للتأكد من قدرة الشركات على تنفيذ خططها بما يتوافق مع معايير وشروط الاستفادة من برامج الصندوق.يشار، إلى أن إجمالي الدعم المالي الذي سيقدم للشركات ضمن البرامج الثلاثة ضمن المرحلة الأولى، يصل إلى 17.575 مليون دينار.ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث ( 2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.وحول تأخر توقيع الاتفاقيات مع الشركات التي كانت من المفترض أنها وقعت الشهر الماضي، أوضح حمادة، أن التأخير يعود إلى حجم الطلبات الكبير الذي تلقاها الصندوق من الشركات الراغبة بالاستفادة من البرامج التي يدعمها والتي وصلت إلى 1024 للبرامج الثلاثة، إضافة إلى رصد وجود نواقص في طلبات الشركات، ما تتطلب التواصل مع الشركات لاستكمال الإجراءات.وبين حماد، أن الصندوق يستهدف دعم 120 شركة من أصل 195 شركة ضمن برنامج تحديث الصناعة، و80 شركة من ضمن 160 شركة، من خلال برنامج توريج الصادرات و45 شركة عبر برنامج ضمان ائتمان الصادرات.وبحسب حماد، تصل المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي سينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيستهدف تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل(50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.أما البرنامج الثالث الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، فسيقدم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.وحول البرنامج الرابع، الذي يديره الصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات، رجح حماد أن يتم توقيع اتفاقيات الدعم مع 140 شركة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، من أصل 280 منشأة، مستهدف دعمها من خلال هذا البرنامح.وبين، أن إجمالي الطلبات التي تلقاها الصندوق للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات وصل إلى 358 طلبا من شركات صناعية ترغب بالاستفادة من خدمات هذا البرامج، مبينا أنه، سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.