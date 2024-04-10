الأربعاء 10 نيسان 2024
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صندوق النقد: أنخفاض النمو العالمي وسط غياب إصلاحات لتعزيز الإنتاجية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8 بالمئة فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.

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وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل، أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

 

وقال الصندوق "بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي"، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ. -(بترا)

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