صوبة الغاز خيار التدفئة للأردنيين لانخفاض تكلفتها

عبدالرحمن الخوالدة

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مع قرب حلول فصل الشتاء يستعد مواطنون لتجهيز وسائل التدفئة الأقل تكلفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها كثير من الأسر.وتجمع شريحة واسعة من الناس على أنهم يفضلون استخدام تدفئة الغاز نتيجة ثبات أسعاره منذ فترة طويلة فيما يعتبر مصروفها أقل وهي أكثر أمانا مقارنة مع غيرها من وسائل التدفئة.نزيه محمد يقول "يفضل منذ سنوات طويلة استخدام المدفأة التي تعمل بالغاز فهي أقل تكلفة كون الحكومة منذ مدة طويلة اتخذت قرارا بتثبيت أسعار الغاز على عكس باقي أنواع الطاقة التي ترتفع باستمرار كالكاز والديزل".ويضيف محمد الذي يعيل 4 أبناء أن الأوضاع المالية لم تعد كما كانت سابقا فهو حريص على تقنين استهلاكه بشتى طرق، ويضمن استخدام مدفأة الغاز له ذلك، إذ إن معدل استهلاكه لأسطوانات الغاز خلال فصل الشتاء الماضي يبلغ 3 أسطوانات شهرية أي أنه تكلفة التدفئة الشهرية لبيته تصل إلى 21 دينارا، وهذه التكلفة أقل مقارنة مع بقية أجهزة التدفئة.أما منال الأسعد توضح أنها كانت تفضل استخدام مدفأة الكاز خلال فصل الشتاء لكنها مع ارتفاع أسعار الكاز منتصف الموسم الماضي توجهت لاستخدام مدفأة الغاز وتبين لها بأنها " اقتصادية "، حيث كانت تنفق شهريا ما مقداره 55 دينارا على مدفأة الكاز ، في حين انخفض معدل انفاقها المخصص للتدفئة من بعد مدفأة الكاز إلى 27 دينارا شهريا.الموظف في القطاع الخاص راضي سليمان يقول "اعتمد بشكل أساسي على استخدام تدفئة الغاز التي تعد الأرخص من بين كل وسائل التدفئة والأكثر أمانا وصحيا أحيانا من بعض الوسائل الأخرى كالتي تعتمد على المحروقات (الكاز والديزل)".وبين راضي أنه قبل ثلاثة أعوام كان يعتمد على التدفئة الكهربائية من خلال جهاز" المكيف "، إلا أن فاتورة استهلاك الكهرباء تضاعفت بشكل كبير، فتحول من بعدها إلى مدفأة الكاز وكانت كذلك مرتفعة التكاليف، ليستقر نهاية العام الماضي على تدفئة الغاز التي وجد بأنها منخفضة الكلفة مقارنة مع الوسائل الأخرى.وتشير نتائج تقرير مسح ونفقات الأسرة الأردنية الذي أصدرت آخر نسخة منه عام 2018 إلى أن الغاز يعد مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأسر بما نسبته 47.6 %، ويليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 % ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 % ثم الكهرباء بنسبة 6 % وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 % .وأظهر نفس التقرير أن المسكن والمياه والكهرباء والغاز تستحوذ على 23 % من إنفاق الأسرة فيما أن النقل وحده يأخذ17 % من إنفاقها.ويشير ذات التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يبلغ حوالي 12519 دينارا (1043 دينارا شهريا) ، وأن 33 % من انفاقها يذهب للغذاء، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات كافة 67 % من انفاقها.إلى ذلك أكد المختص في قطاع الطاقة عامر الشوبكي بأن وسائل التدفئة التي تعتمد على مادة الغاز تعد أقل تكلفة على المواطنين مقارنة مع وسائل التدفئة المختلفة ، مرجعا ذلك إلى الكلفة الثابتة لأسطوانة الغاز منذ خمس سنوات عند 7 دنانير، ما يجعلها خيارا أكثر ضمانة.وبين الشوبكي أن هناك توجها وتحولا كبيرا وواضحا من المواطنين في السنوات الماضية نحو استخدام مدفأة الغاز، بدلا من أنواع المدافئ الأخرى لا سيما الكاز الذي كان أكثر استخداما من المواطنين، موضحا أن العام الماضي شهد بعض أيام فصل الشتاء القارس وتحطيم للرقم القياسي للاستهلاك اليومي من أسطوانات الغاز إذ تجاوزت حاجز 200 ألف أسطوانة علما بأن معدل الاستهلاك اليومي المعتاد في فصل الشتاء يقدر بنحو 140 ألف أسطوانة .ويقدر معدل الاستهلاك السنوي للمملكة من أسطوانات الغاز بحوالي 35 مليون أسطوانة وفق معطيات احصائية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.وحول كلفة أجهزة التدفئة بناء على نوع الوقود المستهلك أوضح الشوبكي بأن مدافئ (صوبات) الغاز تتربع قائمة الأقل كلفة ومن بعدها أجهزة التكييف من نوعية الأمبيرتر، تليهما مدافئ (صوبات) الكاز، من ثم أجهزة التدفئة الكهربائية الاخرى، في حين تعد وسائل التدفئة التي تعتمد على مادة الديزل الأعلى تكلفة على المواطنين.وتوقع الشوبكي أن تنخفض فاتورة التدفئة للموسم الشتوي الحالي وأن تكون أقل تكلفة على المواطنين قياسا مع العام الماضي في ظل تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا، إضافة إلى التوقع باستمرار تجميد ضريبة المبيعات على الكاز الذي وجه الملك عبدالله الثاني بتجميدها بداية العام الحالي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.