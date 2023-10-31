الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضمن جهود التنقيب عن النفط.. عطاء لإجراء مسح زلزالي في الجفر

حقل حمزة النفطي في الاردن-(ارشيفية)
حقل حمزة النفطي في الاردن-(ارشيفية)
عمان- طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا عطاء لإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة الجفر ضمن جهود أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وقالت الوزارة في العطاء الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "من خلال التوجيهات الملكية في رؤية التحديث الاقتصادي ومن أجل المبادرة المتمثلة في تطوير البنية التحتية النفطية في الأردن ضمن أولوية استكمال العمل في تطوير النفط والغاز في الأردن، فإنها تخطط لإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة الجفر، وتشمل الأعمال إعداد موقع زلزالي ثلاثي الأبعاد في الجفر بمسافة 12.5 متر بين النقاط، وعمق 3000 متر وبجودة عالية". 
وبينت، أن المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد النهائي في منطقة الجفر بمساحة 4285 كيلومترا مربعا مع احتفاظ الوزارة بالحق في تعديل برنامج العمل المقترح، كما قالت: "إن المقاول سيقوم بتنفيذ البرنامج الزلزالي ثلاثي الأبعاد تحت إشراف الوزارة".
وأطلقت الوزارة في وقت سابق من العام الحالي، مشروع استكشاف النفط في حقل السرحان والجفر، واطلع على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.
وقالت الوزارة في ذلك الوقت: "إنه بالتعاون مع شركة البترول الوطنية، في الآونة الأخيرة بتحليل المعلومات الزلزالية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد المتواجدة في المنطقة وأن المشروع يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالبحث عن الفرص التي قد تساهم في توفير مصادر الطاقة المحلية، ومن ضمنها النفط والغاز
من حفر بئرين في منطقة السرحان والجفر، كما تواصل شركة البترول الوطنية حاليا أعمال حفر البئر الثالثة في منطقة باير".
وقسمت المملكة إلى 12 منطقة استكشافية للبترول وهي: الأزرق، وغرب الصفاوي، وشرق الصفاوي، وحقل حمزة، والجفر، والمرتفعات الشمالية، والبترا، والريشة، ومنطقة رم، والسرحان، ومنطقة السرحان التطويرية، ومنطقة البحر الميت.
أما مشاريع حقول النفط المحفورة والتي باشرت الحكومة بالعمل بها، فهي 19 بئرا نفطية في منطقة حقل حمزة، و4 آبار نفطية في منطقة شرق الصفاوي ضمن اتفاقية مشاركة بالإنتاج.
وبحسب بيانات الوزارة، تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ هذا الإنتاج العام الماضي، قرابة 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام الذي سبقه.اضافة اعلان
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