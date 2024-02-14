الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طرح عطاء مشروع رفع وعي موظفي الحكومة بالذكاء الاصطناعي

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
 أعلنت الحكومة رسميا أول من أمس، طرح عطاء متخصص لرفع وعي الموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ودعت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في إعلانها الذي نشرته في الصحف اليومية، الشركات المحلية المتخصصة في التدريب ورفع الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى المشاركة في العطاء الذي يستهدف تدريب ورفع الوعي لحوالي 3 آلاف موظف في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.اضافة اعلان
وبينت الوزارة في ردها على اسئلة لـ"الغد"، أن هذا العطاء يستهدف 3 آلاف موظف حكومي من كل المستويات الإدارية، ويأتي في إطار تنفيذ محاور وبرامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.
وحددت الوزارة يوم أمس، الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، موعدا للبدء بشراء نسخة من وثائق العطاء ويوم السادس من شهر آذار (مارس) المقبل، موعدا نهائيا لإيداع العروض لدى الوزارة للتقييمين الفني والمالي. 
وبعد الانتهاء من عمليات التقييم الفنية والمالية، سيجري الإعلان عن إحالة العطاء والمباشرة في تنفيذ المشروع، الذي قالت الوزارة: "إنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال العام الحالي". 
وقالت: "المشروع  يشمل تدريب ورفع وعي موظفي الحكومة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وهي التقنية التي تعد واحدة من أعمدة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية".
وأكدت أن المشروع يتضمن أيضا أهدافا لرفع الوعي لدى القادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دورات استراتيجية في هذا المجال، كما أنه يشمل محاورا تعالج جزئية التدريب التقني الذي يستهدف فئة الفنيين والتقنيين.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز محور التدريب والتأهيل لموظفي الحكومة ورفع جاهزيتهم لدى تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوزارات. 
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والإستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها قامت بالعديد من الخطوات في مجال رفع القدرات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، موضحة أنها قامت بعقد مجموعة من ورش العمل والندوات في هذا المجال لمختلف الفئات من موظفين وطلاب جامعات وقطاع خاص وأكاديميين، إذ تجاوز عدد المستفيدين من ورشات رفع الوعي وبناء القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى ما يزيد على 4000 شخص منذ العام 2022.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خلايا شمسية لتوليد الكهرباء - (أرشيفية)

الطاقة في ربع قرن.. مراكمة الانجازات تستوجب البحث عن حلول لخفض الكلف

منذ 42 دقيقة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين - (أرشيفية)

664 مليون دولار لدعم اللجوء السوري العام الماضي

منذ 45 دقيقة
ورشة بناء في عمان - (أرشيفية)

شمول معاملات التخارج يرفع التداول العقاري

منذ 47 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع 0.14%

منذ 52 دقيقة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

"الصناعة": إصلاحات بنيوية تدمج الاقتصاد الوطني بالعالمي

منذ 53 دقيقة
البترا - (أرشيفية)

554 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة خلال كانون الثاني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 