طرح عطاء مشروع رفع وعي موظفي الحكومة بالذكاء الاصطناعي

إبراهيم المبيضين

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أعلنت الحكومة رسميا أول من أمس، طرح عطاء متخصص لرفع وعي الموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي.ودعت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في إعلانها الذي نشرته في الصحف اليومية، الشركات المحلية المتخصصة في التدريب ورفع الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى المشاركة في العطاء الذي يستهدف تدريب ورفع الوعي لحوالي 3 آلاف موظف في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.وبينت الوزارة في ردها على اسئلة لـ"الغد"، أن هذا العطاء يستهدف 3 آلاف موظف حكومي من كل المستويات الإدارية، ويأتي في إطار تنفيذ محاور وبرامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.وحددت الوزارة يوم أمس، الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، موعدا للبدء بشراء نسخة من وثائق العطاء ويوم السادس من شهر آذار (مارس) المقبل، موعدا نهائيا لإيداع العروض لدى الوزارة للتقييمين الفني والمالي.وبعد الانتهاء من عمليات التقييم الفنية والمالية، سيجري الإعلان عن إحالة العطاء والمباشرة في تنفيذ المشروع، الذي قالت الوزارة: "إنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال العام الحالي".وقالت: "المشروع يشمل تدريب ورفع وعي موظفي الحكومة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وهي التقنية التي تعد واحدة من أعمدة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية".وأكدت أن المشروع يتضمن أيضا أهدافا لرفع الوعي لدى القادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دورات استراتيجية في هذا المجال، كما أنه يشمل محاورا تعالج جزئية التدريب التقني الذي يستهدف فئة الفنيين والتقنيين.وأشارت، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز محور التدريب والتأهيل لموظفي الحكومة ورفع جاهزيتهم لدى تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوزارات.ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والإستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها قامت بالعديد من الخطوات في مجال رفع القدرات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، موضحة أنها قامت بعقد مجموعة من ورش العمل والندوات في هذا المجال لمختلف الفئات من موظفين وطلاب جامعات وقطاع خاص وأكاديميين، إذ تجاوز عدد المستفيدين من ورشات رفع الوعي وبناء القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى ما يزيد على 4000 شخص منذ العام 2022.