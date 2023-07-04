طلبة جامعيون يفتحون عين الأمل على المستقبل بمشاريع ريادية

إبراهيم المبيضين

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عمان- بعين الأمل وبالكثير من الحماسة، يواصل الطالب الجامعي أيهم الشماس العمل على تطوير فكرته الريادية، والتي تحمل اسم "Jordan for urban" الهادفة لخدمة قطاع السياحة، والتعريف بالأماكن السياحية في الأردن عبر تطبيق ذكي في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الهواتف الذكية بأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مستخدم.الشماس الطالب في سنته الخامسة في تخصص هندسة العمارة في الجامعة الاردنية، أكد أهمية تفكير الطلاب الجامعيين بمشاكل المجتمع وايجاد حلول لها، وتوظيف مهاراتهم في الخروج بافكار ريادية ومحاولة العمل على تحويلها إلى مشاريع إنتاجية اقتصادية مؤثرة، لافتا إلى أهمية دعم الجامعات ومراكز الريادة والأعمال فيها للطلاب وارشادهم وتطوير مهاراتهم وتشبيكهم بالجهات الداعمة للرياديين لتحويل احلامهم وأفكارهم إلى مشاريع اقتصادية سواء كانت مشاريع مرتبطة بتخصصاتهم الجامعية أو بعيدة عنها.ويرى الشماس أن "دورا كبيرا يلعبه مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الإرشاد والتوجيه عبر ورشات عمل وبرامج ومنافسات داخلية وخارجية تحفز الشباب على ابتكار مشاريع في قطاعات مختلفة".الطالب أيهم ومشروعه السياحي هو الفائز بالمركز الأول في الملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب 2023 الذي أعلنت نتائجه الشهر الماضي وشارك في منافساته العديد من المشاريع ولابتكارات المختلفة في مجالات التعليم والصحة والسياحة والبيئة وإعادة التدوير وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث نظم الملتقى بتعاون مشترك بين وزارة الشباب ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.ويؤكد فائزون آخرون في الملتقى أهمية ودور محوري لتشجيع الجامعات الشباب على ريادة الأعمال بمفاهيمها الصحيحة، لانها ببساطة تجهزهم للمستقبل: لما بعد التخرج وتحقيق أهداف التنمية وللحد من البطالة التي بلغت في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9 %، وتوجيههم لتحويل الأبحاث والمشاريع إلى شركات، وتجهيزهم لمراحل التمويل والتوسع والنمو.وهذا ما أكدت عليه الطالبة رهف زوربا والتي فازت أيضا في مركز متقدم في الملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب 2023 من خلال تطبيق يحمل اسم " هيلث صم" ويعنى بتوفير وتوصيل الوجبات الصحية، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الابتكار والريادة في الجامعات لتشجيع الطلاب على تاسيس وتسويق ونمو مشاريعهم الريادية.بيد أن رهف زوربا وهي طالبة هندسة العمارة في الجامعة الاردنية في سنتها الثالثة ترى بانه رغم التوجهات والحديث الكبير اليوم عن ريادة الأعمال الا انها شددت على أهمية اختيار الشباب الوقت والمكان والفكرة المناسبة للمضي في تحويلها الى مشروع اقتصادي وبان على الشباب ان يكون لديهم اهداف وعقلية منفتحة لانشاء مشاريع تحل مشاكل موجودة في المجتمع والاقتصاد وليس لمجرد الدخول في عالم ريادة الأعمال.وقال الطالب الجامعي أسامة مراد، وهو من الفائزين بالملتقى إن مراكز الريادة والابتكار في الجامعات يمكنها أن تلعب دورا مهما في اكتشاف المواهب والأفكار التي تحل مشاكل في المجتمع وفي كل القطاعات الاقتصادية.وأكد أهمية مثل هذه المراكز في توفير التمويل والدعم للشباب لتحويل الأفكار إلى مشاريع مثل مشروعه الذي يحلم بتحويله إلى شركة خاصة وهو مشروع يحمل اسم " يونيفليكس" ويقوم على منصة من شأنها توظيف الذكاء الاصطناعي في مساعدة الشباب الجامعي أكاديمياً.وقال الطالب أسامة مراد وهو يدرس المحاسبة في سنته الرابعة إن مثل هذه المراكز في الجامعات ان تساعد الجامعي على التشبيك مع الجهات الخارجية في منظومة ريادة الأعمال الأردنية.مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية الدكتور يزن الزين أكد أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الجامعات بشكل عام لدعم الشباب الجامعي وتشجيعهم على ريادة الأعمال وانشاء الشركات الخاصة، وخصوصا انها قريبة منهم اثناء دراستهم، فهي قادرة على اكتشاف المواهب والأفكار والدافع الريادي مبكرا والعمل على تهيئة الشباب لإطلاق شركاتهم في المستقبل.ويرى الزين "ان الجامعات تمتلك الثروة" في كل بلد، فالشباب هم ثروة اي بلد ولكن يجب العمل من قبل الجامعات وبالتعاون مع الشركاء في منظومة ريادة الاعمال لتدريبهم وتأهليهم للانتقال الى مراحل اخرى في تطوير افكارهم لتصبح مشاريع انتاجية بالاستفادة من برامج الدعم والاستثمار المتوافرة اليوم في منظومة ريادة الأعمال الأردنية.وأكد أن ما يحتاجه الطالب الذي يمتلك فكرة وبحث هو الارشاد والتوجيه والتشبيك مع الخبراء والمستثمرين، لا سيما وان الطالب الجامعي لم يخض بعد تجربة العمل والفشل والنجاحات والتحديات والفرص الحقيقية في اية سوق واي قطاع، لافتا إلى أن مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية عمل من تأسيسه خلال السنوات الفائتة على توفير الكثير من البرامج التي ساعدت على خلق قصص نجاح أردنية تحولت إلى شركات تواصل التوسع والنمو.وسواء كان الريادي جامعيا أو صاحب خبرة في قطاع معين، فالخبير في قطاع ريادة الأعمال نضال قناديلو أكد على تحدي الفجوة الكبيرة في المعرفة الريادية عند المؤسسين وخاصة قدرات التفكير التحليلي والضرورية لنجاح الشركات الناشئة.وشدد على أهمية قرب حاضنات الأعمال من الجامعات لما لها من أهمية في تحضير جيل الشباب للمستقبل واكتشاف المواهب والأفكار الريادية في عمر مبكر والعمل على إدخال مفاهيم ريادة الأعمال للتعليم الأساسي والجامعي والتوسع بها.ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.