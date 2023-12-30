طلب ضعيف على الذهب

محمد أبو الغنم

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عمان- ما يزال الطلب على الذهب ضعيفا في السوق المحلية جراء استمرار ارتفاع أسعاره، بحسب تجار.وقال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان “أغلقت أسواق الذهب أول من أمس الجمعة على ارتفاع، نهاية العام، مقارنة بالسنوات الماضية”.وأكد علان أن الذهب أغلق عند 2063 دولارا للأونصة مع تداعيات التوتر العسكري في المنطقة إضافة إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وهذه الأسباب كلها أدت إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا ضمن مستويات مرتفعة منذ بداية العام المقبل.وعن مستويات الطلب والعرض محليا، أكد علان أن هنالك عزوفا عن الشراء بنسبة واضحة بسبب المزاج العام وسط الحرب على غزة.وقال تاجر الذهب يزن دعنا إن “الطلب على الذهب ضعيف جراء استمرار الاعتداء على قطاع غزة والضفة الغربية”.وأكد دعنا أن بعض المقبلين على الزواج أجلوا شراء الذهب حتى تتراجع أسعاره.وأضاف “منذ الأسبوع الماضي والذهب يتأرجح بين ارتفاعوانخفاض لسعر الغرام بمقدار يقارب الدينار على الغرام”.واتفق تاجر الذهب محمد الناصر مع سابقيه في الرأي حول تراجع الطلب على المعدن النفيس.وأكد الناصر أن العرض في محلات بيع الذهب أكثر من الطلب إضافة إلى أن ضعف الإقبال على شراء الذهب نتيجة استمرار الاعتداءات الوحشية المستمرة على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 41.7 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 40 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 48.9 دينار وسعر بيعه نحو 46.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 37.2 دينار وسعر بيعه 34.2 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الانجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 336 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 294 دينارا.وحسب تقارير دولية يتجه الذهب خلال تعاملات أول من أمس الماضي لتسجيل أفضل أداء سنوي في 3 أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2069.80 دولار للأونصة.وارتفع 14 % حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.وعززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.وهبط مؤشر الدولار، يوم الجمعة الماضي، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.81 دولار للأونصة، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.وصعد البلاتين 0.2 % إلى 1002.50 دولار للأونصة، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار.ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي وهوت أسعار البلاديوم 37 % خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.