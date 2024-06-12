 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طلب متزايد على الدينار مع قرب "الأضحى"

دنانير أردنية
دنانير أردنية
عمان -بدأ الطلب على الدينار ينشط في محال الصيرفة منذ بداية الأسبوع الحالي تزامنا مع قرب عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأكد عاملون في قطاع الصيرفة أن الطلب على الدينار كان مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين العاملين في الخارج.اضافة اعلان
وأجمع هؤلاء على أن حوالات العاملين في الخارج تعد محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني وتنعش مختلف القطاعات. 
وأكد رئيس جمعية الصيارفة الأردنيين عبدالسلام السعودي وجود طلب ملحوظ على الدينار الأردني في محال الصرافة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وقال السعودي إن "قدوم المغتربين العاملين في الخارج إلى المملكة لإمضاء عطلة العيد مع الأهل و الأصدقاء رفع من وتيرة الطلب على الدينار".
وأضاف "حوالات العاملين في الخارج عززت الإقبال على الدينار وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني".
ورجح أن يستمر الطلب بوتيرة ملحوظة حتى الأيام التي تسبق عطلة العيد.
وارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 % لتبلغ 1.1 مليار دولار.
وقال مدير محل صرافة وائل العبادي إن "الطلب على الدينار نشط تزامنا مع عودة المغتربين الأردنيين لإمضاء عطلة العيد في المملكة".
وأضاف العبادي أن حوالات العاملين في الخارج رفعت مستوى نشاط الطلب على الدينار الذي ساهم بشكل ملحوظ بزيادة نشاط القطاعات التجارية والاقتصادية خلال عطلة العيد.
ورجح أن تستمر مستويات الطلب على الدينار حتى انتهاء عطلة العيد.
واتفق أحد العاملين في محلات الصيرفة محمد أبو ليلى على ان الدينار يشهد طلبا ملحوظا منذ الأيام الماضية.
وقال إن "الاقبال على الدينار سيبقى ملحوظا حتى بعد انتهاء عطلة العيد نظرا لاستمرار وجود الكثير من المغتربين لبعد عطلة العيد".
وأكد أن حوالات العاملين في الخارج عززت مستويات الطلب على الدينار وهي تشكل داعما رئيسيا للاقتصاد و القطاعات التجارية المختلفة. 
وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر نيسان(إبريل) من عام 2024 بنسبة 3.2 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 283.5 مليون دولار. 
وارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4 % لتبلغ ما مقداره 1,146.5 مليون دولار.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة السياحة و الآثار فإن أعداد المغتربين القادمين الى المملكة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 1.5 مليون زائر.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الخرابشة يتحدث خلال فعاليات الورشة - (الغد)

الخرابشة: نجاحات متحققة بالعمل على "الهيدروجين الأخضر"

منذ 23 دقيقة
الصندوق الأردني للريادة ISSF

"الأردني للريادة" يستثمر مليوني دولار في صندوق "فينتشر سوق" الثاني

منذ 23 دقيقة
تلفريك عجلون أحد المشاريع الاستثمارية في المحافظات-(أرشيفية)

خبراء: توسيع البرامج وتوفير الخدمات لتعزيز السياحة الداخلية

منذ 23 دقيقة
شاب يقوم بتوضيب الألبسة في أحد المحلات في عمان-(أرشيفية)

أسر أردنية تستقبل عيد الأضحى بـ"القروض"

منذ1 ساعة
أضاحي

خطة رقابة حكومية على الأسواق خلال "الأضحى"

منذ1 ساعة
26d8b253-bf4b-48c5-b0d0-5e074298c887

الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة عند 5.5% متماشياً مع التوقعات

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |منذ 22 دقيقة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |منذ 22 دقيقة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |منذ 23 دقيقة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 منذ24 ساعة

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 