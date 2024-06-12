طلب متزايد على الدينار مع قرب "الأضحى"

محمد أبو الغنم

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عمان -بدأ الطلب على الدينار ينشط في محال الصيرفة منذ بداية الأسبوع الحالي تزامنا مع قرب عطلة عيد الأضحى المبارك.وأكد عاملون في قطاع الصيرفة أن الطلب على الدينار كان مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين العاملين في الخارج.وأجمع هؤلاء على أن حوالات العاملين في الخارج تعد محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني وتنعش مختلف القطاعات.وأكد رئيس جمعية الصيارفة الأردنيين عبدالسلام السعودي وجود طلب ملحوظ على الدينار الأردني في محال الصرافة منذ بداية الأسبوع الحالي.وقال السعودي إن "قدوم المغتربين العاملين في الخارج إلى المملكة لإمضاء عطلة العيد مع الأهل و الأصدقاء رفع من وتيرة الطلب على الدينار".وأضاف "حوالات العاملين في الخارج عززت الإقبال على الدينار وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني".ورجح أن يستمر الطلب بوتيرة ملحوظة حتى الأيام التي تسبق عطلة العيد.وارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 % لتبلغ 1.1 مليار دولار.وقال مدير محل صرافة وائل العبادي إن "الطلب على الدينار نشط تزامنا مع عودة المغتربين الأردنيين لإمضاء عطلة العيد في المملكة".وأضاف العبادي أن حوالات العاملين في الخارج رفعت مستوى نشاط الطلب على الدينار الذي ساهم بشكل ملحوظ بزيادة نشاط القطاعات التجارية والاقتصادية خلال عطلة العيد.ورجح أن تستمر مستويات الطلب على الدينار حتى انتهاء عطلة العيد.واتفق أحد العاملين في محلات الصيرفة محمد أبو ليلى على ان الدينار يشهد طلبا ملحوظا منذ الأيام الماضية.وقال إن "الاقبال على الدينار سيبقى ملحوظا حتى بعد انتهاء عطلة العيد نظرا لاستمرار وجود الكثير من المغتربين لبعد عطلة العيد".وأكد أن حوالات العاملين في الخارج عززت مستويات الطلب على الدينار وهي تشكل داعما رئيسيا للاقتصاد و القطاعات التجارية المختلفة.وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر نيسان(إبريل) من عام 2024 بنسبة 3.2 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 283.5 مليون دولار.وارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4 % لتبلغ ما مقداره 1,146.5 مليون دولار.وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة السياحة و الآثار فإن أعداد المغتربين القادمين الى المملكة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 1.5 مليون زائر.