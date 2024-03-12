عائلة تبتكر تطبيقا لخدمة المزارعين بتسويق منتجاتهم

ابراهيم المبيضين

اضافة اعلان

عمان- بكل روحٍ إيجابية وروابط أسرية وطيدة، وبقيادة الأم التي يعتبرها كل أفراد الفريق العامود الفقري للمشروع يواصل تطبيق "فارم جو"، تطوره في السوق المحلية لخدمة المزارعين ودفعهم لتبني التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عرض محاصيلهم للبيع وإيصالها إلى تجار التجزئة، بعيدا عن قيود وتعقيدات عمليتي العرض والبيع التقليديتين.وتقوم على المشروع، الذي أطلق في العام 2020، الأستاذة نعايم المناصير وولديها : المهندسة إلهام الطائي، والمهندس يحيى الطائي، وهو ببساطة عبارة عن منصة رقمية لخدمة المزارع تسهل عليه عرض وتسويق محصوله والوصول إلى تجار التجزئة بكفاءة.والمشروع عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق ذكي يتوافر اليوم على المتجرين الإلكترونيين " الآب ستور، والجوجل بلاي، ويتكون من واجهتين واحدة لاستخدام المزارع يعرض عليها محاصيله وأسعارها ومناطقها، وواجهة لاستخدام تجار التجزئة يستطيعون من خلالها رؤية المعروض والطلب، ما يقيم حلقة وصل بين الطرفين من دون تدخل أي وسطاء مما يخفف التكاليف على كل الأطراف.الوالدة المناصير، التي تقوم بدور الإدارة والتواصل المباشر مع العملاء وعمل الشراكات وإبرام العقود في المشروع، تنظر إلى التطبيق على أنه مشروع "وطني" بامتياز، لأنه يعالج المشاكل في قطاع مهم مثل القطاع الزراعي، ويسهل على شريحة المزارعين حياتهم كما يسهم في تخفيض التكاليف على الجميع وحصول المواطن في النهاية على المزروعات بالأسعار العادلة.وتحدثت المناصير عن بدايات التفكير في المشروع قبل أكثر من سنتين، لأنها وعائلتها يدركون أن الزراعة تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الأردني، وتحتاج إلى دعم وتطوير لتحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها ولها تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمعات المحلية.وأوضحت، أن التطبيق يحل مشكلة وصول المزارعين إلى الأسواق وزيادة فرص بيع المحاصيل بأسعار أفضل، لأن هناك تحديات كثيرة تواجه المزارعين في تسويق محاصيلهم، وذلك بكثرة استغلال بعض الوسطاء الذين يجنون الأرباح الطائلة على حساب المزارع الذي يعاني أيضا من صعوبة الحصول على الإمدادات اللازمة للزراعة.المهندسة إلهام، التي تعمل على التنسيق والمتابعة لجميع البرامج التابعة للشركه قالت: "عندما أدركنا المشاكل التي يواجهها المزارعون في تسويق محاصيلهم فكرنا في تطوير تطبيق وموقع إلكتروني يساعد المزارعين في تسويق محاصيلهم بطريقة أكثر فعالية ويسر، في عمليات البيع المباشر من دون وجود أي وسيط، وكذلك تسهيل عملية الحصول على الإمدادات الزراعية اللازمة وتوفيرها للمزارع مع خدمة التوصيل من وإلى المزرعة".وبينت، أن الشركة عملت على عقد شراكات مع محال المستلزمات الزراعية لتزويد المزارع بها بأسعار مناسبة ومساعدة سائقي الشاحنات الخاصة بالنقل، وتسجيلهم بالتطبيق لنقل المحاصيل مما يفتح لهم أبواب الرزق.وعن الخطط المستقبلية للمشروع قالت الطائي: "هناك هدف عام يتمثل في تطوير التطبيق وتسويقه للوصول إلى أكبر عدد من المزارعين في جميع أنحاء المملكة".وأكدت أن الأهداف لا تقتصر على الانتشار في الجانب المحلي، ولكن الحلم بأن يصبح هذا التطبيق "عالميا".ويعتبر مشروع " فارم جو" من المشاريع التي استفادت من منصة زين للابداع ومبادرة "زين المبادرة"، إذ يرى المهندس يحيى الذي يقود التسويق في "فارم جو"، أن منصة "زين"، قدمت الكثير من الخدمات اللوجستية والتدريب لفترة طويلة وقامت بدعم المشروع ماليا من خلال مبادرة "زين المبادرة"، ما أسهم في تقوية الشركة ودعمها مبكرا.