الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عدوان الاحتلال يدمي اقتصاده.. تعديل على الميزانية وزيادة بالدين

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آثار انفجار أحد صواريخ المقاومة في تل أبيب - (وكالات)
القدس المحتلة- فيما تستمر آلة القتل الصهيونية بالفتك بأرواح الأبرياء في قطاع غزة، يواصل اقتصاد الاحتلال نزيفه جراء العدوان وتكاليفه التي ضربت مختلف قطاعاته.اضافة اعلان
وآخر حلقات النزيف الاقتصادي، لجوء وزارة المالية في دولة الكيان المحتل لتعديل ميزانيته بزيادتها بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليار دولار).
ووافق رئيس الكيان بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية، لتعديل الميزانية في سياق التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأفاد بيان مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية بالاتفاق على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.
وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال بنك إسرائيل المركزي، إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية.
وأضاف، في بيان، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليار دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل.
وقال البنك المركزي، إن هذا الخفض البالغ 4 مليارات شيكل "ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة".
وأوضح أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة على تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.
ومن المتوقع أن تتكلف حرب الاحتلال على غزة مليارات الدولارات، وسجل كيان الاحتلال عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلن الكيان، الاثنين الماضي، أنه استدان نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب الاحتلال على غزة -التي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات الاحتلال لتمويل الجيش ومنح تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.
وكان نتنياهو قد تعهد بـ"فتح الصنابير" لمساعدة المتضررين من الحرب، في وقت يعتقد اقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى العام المقبل.
لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون، قال "إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم".
وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل، من أنها قد تخفض تصنيفات الاحتلال مرة أخرى إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد الاحتلال بنسبة 0.5 % فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8 % في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.
كما توقعت الوكالة، في وقت سابق، انكماشا بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث، في ظل انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.
وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ، أشار إلى أن امتداد الحرب في غزة من دون أفق للحل سيجعل تكلفتها أكبر مما كان متوقعا، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.
وفي بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، قدرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية لهذه الحرب بنحو 260 مليون دولار.-(وكالات)
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