الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عدوان الاحتلال يلغي جميع برامج السياحة المشتركة مع الأراضي المقدسة

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جسر الملك حسين
 مع استمرار مجازر العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة، تم إلغاء كامل الرحلات السياحية المشتركة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبدى عاملون بالقطاع السياحي مخاوفهم من استمرار تلك الجرائم الصهيونية على المدنيين في غزة وأثره على "ضرب" الموسم السياحي خلال العام المقبل.اضافة اعلان
وحاولت "الغد" الاتصال بوزير السياحة والآثار مكرم القيسي ومدير الإعلام بالوزارة للاطلاع على وضع القطاع مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة لكن لم يتسن لها الحصول على رد.
وقال مصدر حكومي مسؤول "رغم الغاء حجوزات سياحية حتى نهاية العام الحالي الا ان الدخل السياحي المتحقق منذ بداية العام اعلى من المستويات التي حققها القطاع عام 2019".
وبلغ الدخل السياحي للمملكة في العام 2019 (5.8 مليار دولار) ما يعادل 4.11 مليار دينار. وحقق الدخل السياحي خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، ارتفاعاً بنسبة 37.7 % بتسجيله لما قيمته 4,125.8 مليون دينار (5,819.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1 %.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال إن الوضع السياحي "مأساوي" نظرا لاستمرار الحرب على غزة. وأكد أن نسبة إلغاء الحجوزات على البرامج المشتركة بين الأردن والأراضي المقدسية وصلت إلى 100 %.
وأشار إلى أن الموسم السياحي الحالي "انضرب" والخوف من استمرار هذه المأساة إلى الموسم السياحي المقبل في العام المقبل في حال استمر العدوان الصهيوني على غزة.
من جهته، أكد الخبير السياحي عوني قعوار أن استمرار الحرب على غزة انعكس على إلغاء كافة الرحلات المشتركة بين الأردن والأراضي المقدسة. وبين أن أكثر الحجوزات التي تم إلغاؤها هي القادمة من أميركا وكندا وأستراليا وشرق آسيا، نظرا لربط برنامجهم السياحي بين الأردن وفلسطين المحتلة.
وإشار إلى أن العدوان الصهيوني على غزة ضرب الموسم السياحي الحالي في الصميم.
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