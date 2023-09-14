عربيات: عام 2023 واعد سياحيا للأردن

اضافة اعلان

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان الاردن يشهد نقلة نوعية في الحركة السياحية حيث يستعد الأردن لتحطيم الأرقام القياسية السياحية في عام 2023 بفضل الشراكات الجديدة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة ، واستراتيجية التسويق القوية والبرامج المتنوعة والكاملة التي تقدم تجارب سياحية جديدة وتوسع جاذبية المملكة إلى عملاء أوسع.وقال ايضا : "عام 2023 واعد" ففي هذا العام ، جنى الأردن ثمار حملات التسويق المكثفة في العام الماضي المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا ، من إسبانيا عبر المجر ورومانيا وأوروبا الوسطى.وأضاف عربيات: "قدمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية المزيد من الحوافز للتخلص من موسمية موسم السياحة في الأردن ، ونجحت في العمل مع منظمي الرحلات الأوروبية للترويج للأردن كوجهة قائمة بذاتها ، وزاد أيضًا عدد الزائرين بين عشية وضحاها".وتوقع عربيات أن تشهد المملكة مؤشرات متصاعدة في أعداد سياح المبيت مع اقتراب موسم السياحة الشتوي مبينا أن هذا التحول الإيجابي يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.وقال عربيات ان شركة ويز اير منخفضة التكاليف أعلنت انها ستبداء في تسيير 10 خطوط طيران إلى الاردن ، منها 7 خطوط الى عمان تتضمن 25 رحلة أسبوعيا وتسيير 3 خطوط الى العقبة تتضمن 7 رحلات أسبوعيا ، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي في تشرين الثاني المقبل.وأضاف عربيات في أن "رحلات الطيران منخفض التكاليف منحت زخما جديدا للسياحة الأردنية، ما مكنها من تحقيق قفزة كبيرة أسهمت في زيادة أعداد السياح اضافة الى مزيد من الاسواق الجديدة للمملكة التي تخدم السياحة ".ونوه أن الحركة السياحية المتوقعة من خلال تسيير خطوط الطيران ، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية للمملكة .وأوضح عربيات ، أن شركة ويز اير ستبداء في تسيير خط جديد من مدينة كاتوفيتشي البولندية الى العقبة مع بداية الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ خلال الشهر المقبل.وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.وأكد عربيات،بقوله ان الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران كبيرة وما يحققه من تعزيز إلايرادات التي تصل إلى الخزينة، إضافة الى مساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي أيضا.وقال عربيات ان استراتيجية الهيئة تمتد هذا العام لاستهداف أسواق جديدة بالإضافة الى الأوروبية مع التركيز على الأسواق الاسيوية .