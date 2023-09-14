الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

عربيات: عام 2023 واعد سياحيا للأردن

FvRNqzRWcAI4J-p
مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات
قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان الاردن يشهد نقلة نوعية في الحركة السياحية حيث يستعد الأردن لتحطيم الأرقام القياسية السياحية في عام 2023 بفضل الشراكات الجديدة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة ، واستراتيجية التسويق القوية والبرامج المتنوعة والكاملة التي تقدم تجارب سياحية جديدة وتوسع جاذبية المملكة إلى عملاء أوسع.اضافة اعلان
وقال ايضا : "عام 2023 واعد" ففي هذا العام ، جنى الأردن ثمار حملات التسويق المكثفة في العام الماضي المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا ، من إسبانيا عبر المجر ورومانيا وأوروبا الوسطى.
وأضاف عربيات: "قدمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية المزيد من الحوافز للتخلص من موسمية موسم السياحة في الأردن ، ونجحت في العمل مع منظمي الرحلات الأوروبية للترويج للأردن كوجهة قائمة بذاتها ، وزاد أيضًا عدد الزائرين بين عشية وضحاها".
وتوقع عربيات أن تشهد المملكة مؤشرات متصاعدة في أعداد سياح المبيت مع اقتراب موسم السياحة الشتوي  مبينا أن هذا التحول الإيجابي يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.
وقال عربيات ان شركة ويز اير منخفضة التكاليف أعلنت انها ستبداء في تسيير 10 خطوط طيران إلى الاردن ، منها 7 خطوط الى عمان تتضمن 25 رحلة أسبوعيا وتسيير  3 خطوط الى العقبة تتضمن 7 رحلات أسبوعيا ، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف عربيات في أن "رحلات الطيران منخفض التكاليف منحت زخما جديدا للسياحة الأردنية، ما مكنها من تحقيق قفزة كبيرة أسهمت في زيادة أعداد السياح اضافة الى مزيد من الاسواق الجديدة للمملكة التي تخدم السياحة  ".
ونوه أن الحركة السياحية المتوقعة من خلال تسيير خطوط الطيران ، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية للمملكة .
وأوضح عربيات ، أن شركة ويز اير ستبداء في تسيير خط جديد  من مدينة كاتوفيتشي البولندية الى العقبة مع بداية الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ خلال الشهر المقبل.
وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.
وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.
وأكد عربيات،بقوله ان الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران كبيرة وما يحققه من تعزيز إلايرادات التي تصل إلى الخزينة، إضافة الى مساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي أيضا.
وقال عربيات ان استراتيجية الهيئة تمتد هذا العام لاستهداف أسواق جديدة بالإضافة الى الأوروبية مع التركيز على الأسواق الاسيوية .

64c3306d30abe

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي 08 أيلول 2023

انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني من البحر الميت

الحكومة تحدث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 07 أيلول 2023

سهول مزروعة بالقمح في مناطق الأغوار - (أرشيفية)

990 ألف طن مخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك 11 شهرا 07 أيلول 2023

بورصة عمان

مؤشر البورصة يرتفع 0.44 % 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
61b9ca92-vegetable-and-fruit-on-display-in-amman-downtown-archives (1)

2594 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

منذ21 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-13 at 1.38.20 PM

تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مولدوفا

منذ22 ساعة
6300e9df7a95c

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

12 أيلول 2023
ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني

"ستاندر اند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للمملكة عند "B+"

09 أيلول 2023
أرز

أسعار الغذاء العالمي تتراجع والأرز يصل لأعلى مستوى في 15 عاماً

08 أيلول 2023
1681385832900

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

08 أيلول 2023
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ14 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 