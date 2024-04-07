عشية العيد.. ارتفاع الطلب على الدينار

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- ارتفع الطلب على الدينار في محال الصرافة مؤخرا في ظل زيادة تدفقات التحويلات المالية من قبل المغتربين العاملين في الخارج وعودة بعضهم لقضاء إجازة العيد في الأردن استعدادا لعيد الفطر السعيد، بحسب عاملين في قطاع الصيرفة.وتوقع عاملون في القطاع استمرار ارتفاع الطلب على الدينار خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) وأن تتضخم وتيرته في حال تحسن أداء القطاع السياحي في فصل الصيف.وأكد ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان "سوق الصرافة المحلية تشهد طلبا كبيرا على الدنيار الأردني".ولفت سلطان إلى أن ارتفاع الطلب على الدينار جاء مدفوعا بزيادة التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين في الخارج مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار في السوق المحلية.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 1.4 % مقارنة بالعام 2022.وأظهرت البيانات ارتفاع حولات المغتربين إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار عام 2022.وتوقع سلطان أن يستمر الطلب على الدينار خلال الفترة القادمة وأن تزداد وتيرته في حال ما تحسن أداء القطاع السياحي خلال فصل الصيف .وأوضح سلطان أن زيادة الإقبال على الدينار ينطوي على أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في تعزيز ثقة المستثمر في العملة المحلية ، كما يزيد من القوة الشرائية للدينار ، فضلا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية إلى جانب تنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري في السوق المحلية.من جانبه، أوضح المستثمر في القطاع نعيم مشربش وجود طلب قوي على الدينار بصورة ملحوظة لدى محال الصرافة تزيد عن نسبة 30 % مقارنة مع بداية شهر رمضان المبارك، مرجعا تزايد الطلب على الدينار إلى زيادة نسبة تدفق تحويلات المغتربين في الخارج، وعودة نسبة جيدة من المغتربين في دول الخليج إلى المملكة لقضاء إجازة العيد، علاوة على زيادة حجم الإنفاق الداخلي مع اقتراب حلول العيد.وقدر مشربش أن يستمر الطلب على الدينار بالتزايد على مدار الأشهر القادمة حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ من المتوقع أن يأخذ الطلب على الدنيار مع حلول فترة عيد الاضحى المبارك وتيرة أكبر من الارتفاع حتى نهاية فصل الصيف، نتيجة عودة أعداد كبيرة من المغتربين لقضاء الإجازات الصيفية في البلاد، إضافة إلى نشاط الحركة السياحية المعتاد تزايده منذ بداية شهر حزيران (يونيو).وأشار مشربش إلى وجود ضعف واضح في الطلب على العملات الأجنبية التي عادة ما ينشط الطلب عليها في موسم الأعياد خاصة الليرة التركية والجنيه المصري، مفسرا ذلك بتراجع الأوضاع الاقتصادية لدى كثير من المواطنين، علاوة على الأثر النفسي للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.إلى ذلك، اتفق المستثمر في القطاع ياسر أبو شيخة مع سابقيه، على وجود طلب كبير على الدينار الأردني في محال الصرافة المحلية قد يزيد عن ضعف حجم الطلب مقارنة مع الأشهر الخمس الماضية، لافتا إلى أن الطلب مماثل لمعدلاته مع موسم عيد الفطر الماضي .وأكد أبو شيخة وجود معروض كبير من العملات الأجنبية المختلفة في السوق المحلي، نتيجة لزيادة تدفقات المغتربين الأردنيين، متوقعا أن يبقى الطلب على الدينار في حالة ارتفاع خلال الفترة القادمة .وحول متوسط أسعار صرف مجموعة من العملات الأجنبية مقابل الدينار أوضح أبو شيخة أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار يبلغ 70.8 قرش، والجنيه الإسترليني 89.6 قرش، فيما يبلغ سعرصرف الريال 18.8 قرش، في حين يبلغ سعر صرف الليرة التركية 0.22 قرش، وأخيرا الجنيه المصري 0.015 قرش.وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.