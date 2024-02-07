عقود من التحديات الاقتصادية.. رؤى التحديث منجز أردني بانتظار التتويج

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- أزمات سياسية وجيوسياسية واقتصادية متلاحقة عاشها العالم خلال العقدين الماضيين، ما راكم أمام الاقتصاد الوطني تحديات ومشكلات جمة أعاقت طريقه نحو تحقيق التنمية المنشودة.وسعيا لمعالجة هذه التحديات من ضعف بالنمو الاقتصادي وارتفاع بالدين العام وتزايد بمعدل البطالة، وللنهوض بالاقتصاد الوطني وتمكينه من الاستجابة للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستقبلية ولتحسين الواقع المعيشي للأردنيين، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال العام 2022، إلى إطلاق جهد إصلاحي واسع للاقتصاد الأردني يتمثل برؤية التحديث الاقتصادي.وأكد خبراء اقتصاديون، أن الحرص الملكي على الإصلاح الاقتصادي من خلال إطلاقه التحديث الاقتصادي، يعكس التفاني في مواجهة التحديات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحفيز التنمية، كما يعكس الرغبة الملكية في إصلاح الاقتصاد الأردني وبناء اقتصاد وطني سليم ومتفاعل ومستجيب للأزمات بشكل استراتيجي.ويرى هؤلاء الخبراء، أن من شأن هذه الرؤية أن تسهم، مع نهاية تنفيذها، في إحداث تحولات وتغييرات إيجابية على هيكل الاقتصاد الوطني وزيادة فاعليته، إضافة إلى المساهمة في رفع قدراته الاستثمارية وتوفير مناخ استثماري جذاب، إلى جانب رفع مستوى التعاون والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قطاع السياحة وزيادة حصة الصادرات الوطنية.ويضاف إلى ذلك تمكين الاقتصاد الوطني من تنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجية وتوفير التمويل اللازم لها، لا سيما مشروع الناقل الوطني الذي يعد من المشاريع الحيوية الملحة للمملكة، فضلا عن دعم جهود تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خلق فرص عمل، علاوة على النهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".وتتمثل إحدى ركيزتي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.ويتجسد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وتكمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية باستيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3 % سنويا في المتوسط، إضافة إلى رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 %، إلى جانب رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 %، فضلا عن رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم.كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية رفع ترتيب الأردن في مؤشر "ليغاتوم" للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 %، إضافة إلى رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 %، وأخيرا رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى40 %.وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، إن الملك عبدالله الثاني حدد النموذج الذي ستنتهجه الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، وهو نموذج قائم على التمكين السياسي والاقتصادي والحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال إطلاقه الإصلاح الشامل وفي ثلاثة اتجاهات سياسية وإدارية واقتصادية، وهو ما سيفضي إلى الارتقاء بالأردن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار على الصعد كافة.وأضاف العناني لـ"الغد"، أن هناك تطلعا ملكيا من خلال رؤية التحديث الاقتصادي إلى بناء اقتصاد وطني سليم ومتفاعل ومستجيب للأزمات بشكل استراتيجي وخططي واضح، إضافة إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى النموذج الإنتاجي.وأكد العناني أن من شأن رؤية التحديث الاقتصادي أن تسهم في زيادة مكانة الاقتصاد الوطني ورفع فعاليته، إضافة إلى المساهمة في رفع قدراته الاستثمارية وتوفير مناخ استثماري جذاب، إلى جانب رفع مستوى التعاون والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب، ورفع مستوى الإدارة والتفاهم ورسم خطط القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جانب آخر.ويضاف إلى ذلك؛ تمكين الاقتصاد الوطني من تنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجية وتوفير التمويل اللازم، لا سيما مشروع الناقل الوطني الذي يعد من المشاريع الملحة للمملكة، إذ سيكون له دور مهم في تعزيز الأمن المائي الوطني، والمساعدة على تنمية القطاع الزراعي ورفع قدرته على استيعاب المشاريع الداعمة للإنتاج الزراعي والغذائي، بحسب العناني.ويرى العناني أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي سيساعد على التغلب على مشكلات الاقتصاد الوطني الكبرى؛ كالبطالة والفقر وارتفاع فاتورة الطاقة، إلى جانب ضعف معدلات النمو الاقتصادي وتزايد حجم الدين العام.من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك "إن استشراف جلالة الملك عبدالله الثاني للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستقبلية ورغبته في تجنيب الاقتصاد الوطني التأثر بها، دفعا جلالته للتوجيه بإجراء إصلاح اقتصادي واسع وفاعل يمكن اقتصادنا الوطني للاستجابة لهذه المتغيرات، إضافة إلى التغلب على التحديات التي تواجهه".وأضاف أبو صعيليك، أن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي تكمن بأنها حددت الخطوط العريضة للمشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ولا سيما ضعف النمو والبطالة.ولفت إلى أن ما يميز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة والمتمثل برؤية التحديث الاقتصادي عن أي خطط إصلاحية سابقة للاقتصاد الوطني أن هذه الرؤية طويلة المدى وعابرة للحكومات؛ حيث إن جلالته أكد في خطاب توجيه الرؤية أنه سيضمنها في كتب التكليف السامية للحكومات كافة التي ستشكل خلال مدة تنفيذ الرؤية.وأكد أبو صعيليك أنه من المنتظر أن يطرأ مع نهاية مدة تنفيذ الرؤية تحولات إيجابية على الاقتصاد الوطني، كتحسن معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خلق مليون فرصة عمل، فضلا عن النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، علاوة على تمكين القطاعات الصناعية والإنتاجية، وكذلك قطاعي التكنولوجيا والسياحة.من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل "إن الحرص الملكي على الإصلاح الاقتصادي من خلال إطلاقه رؤية التحديث الاقتصادي يعكس التفاني في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث إن عملية الإصلاح هذه تأتي في سياق التغييرات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة".وبين التل، الذي كان عضوا في اللجنة الملكية لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الدوافع الملكية وراء رؤية التحديث تكمن في السعي إلى تحسين الهيكلية الاقتصادية وتعزيز الابتكار والاستثمار، وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، إضافة للتطلع إلى تعزيز الفرص الوظيفية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ولفت التل إلى أنه من المتوقع أن تترتب على هذه الرؤية تغييرات في هيكل الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحسين الأداء في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الرؤية إلى زيادة الاستثمارات، وتعزيز التكنولوجيا وتحسين المشهد الاقتصادي في الأردن بشكل عام.