السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

على وقع "الطوفان".. عجز موازنة الاحتلال يقفز 400 %

أحد كوادر الدفاع المدني التابع للاحتلال يقوم بإطفاء حريق في تل أبيب إثر قصف المقاومة الفلسطينية - (وكالات)
على وقع "الطوفان".. عجز موازنة الاحتلال يقفز 400 %
القدس المحتلة- يبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روج له كيان الاحتلال الصهيوني على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي، حيث تظهر الأرقام تكبده خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي يشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع عملة الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.اضافة اعلان
ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، انتقد وزيره للمالية بتسلئيل سموتريتش، في تسجيل صوتي، ما سماها العراقيل البيروقراطية والقضائية أمام تمويل الحرب.
وتشير الأرقام إلى أن العجز في ميزانية كيان الاحتلال قفز خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنحو 400 % على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة التي أطلقها الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى التي هزت أركان الكيان.
وأكدت وزارة مالية الاحتلال، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعودا من 1.2 مليار دولار في أيلول (سبتمبر)، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
كما أن الوزارة نفسها لم تضمن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيس؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة باقتصاد الاحتلال.
ويعني ذلك، أن قيمة العجز في ميزانية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تفوق الرقم المعلن بكثير في حال أضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
وبحسب ما ورد في تقرير لصهيب الملكاوي بثته قناة الجزيرة، فقد أشارت تقديرات الاحتلال الأولية إلى أن الحرب على قطاع غزة، قد تكلف الميزانية أكثر من 51 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، تحدث بنك الاحتلال المركزي، في وقت سابق، عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
كما أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن دولة الاحتلال أصدرت سندات وأدوات دَين بقيمة إجمالية 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ومن جهته، قال البنك المركزي إن اقتصاد الاحتلال يتكبد 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلبا بشكل كبير خلال الحرب على قطاع غزة.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وذكرت صحيفة "غلوبس" سابقا -المختصة في الشأن الاقتصادي للاحتلال- أن التقرير الشهري الصادر عن دائرة التوظيف يشير إلى أن عدد الصهاينة الذين تقدموا بطلب لتسجيلهم عاطلين عن العمل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ نحو 70 ألفا.
وكان البنك المركزي قال إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت بمقدار 7.3 مليار دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتصل إلى 191.2 مليار دولار، في وقت يسعى البنك لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وقال بنك الاحتلال -قبل أيام- إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ومع بداية العدوان على غزة -قبل أكثر من شهر- أطلق البنك المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقفز العجز في ميزانية الاحتلال خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 397 % على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب للاحتلال على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى".
وقالت وزارة مالية الاحتلال -في بيان - إن العجز المالي بلغ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعودا من 4.6 مليار شيكل (1.2 مليار دولار) في أيلول (سبتمبر) السابق له، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.-(وكالات)
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