"عمان الأهلية" تحتفظ بصدارتها للجامعات الأردنية الخاصة

لتؤكد الجامعة بهذا الانجاز اللافت تميزها الأكاديمي وريادتها في مجال التعليم العالي.
ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة للرؤية الإستراتيجية للجامعة وجهودها المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار.
و بفضل هذا التفوق، تواصل جامعة عمان الأهلية رسم مستقبل مشرق للتعليم العالي في الأردن، وترسيخ مكانتها كرمز للريادة والتميز على الساحة العالمية.
هذا وقد أُعلنت النتائج الرسمية بمؤتمر QS الذي عقد في واشنطن حيث مثل الجامعة بالمؤتمر أ. د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية.