 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"عمان الأهلية" تحتفظ بصدارتها للجامعات الأردنية الخاصة

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جامعة عمان الأهلية
عمان - الغد - حافظت جامعة عمان الأهلية على صدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وحققت قفزة نوعية بتقدّمها 40 مرتبة ضمن الفئة 801 / 850 عالميا في تصنيف QS العالمي 2025، كما حافظت على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.اضافة اعلان
لتؤكد الجامعة بهذا الانجاز اللافت تميزها الأكاديمي وريادتها في مجال التعليم العالي.
ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة للرؤية الإستراتيجية للجامعة وجهودها المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار.
و بفضل هذا التفوق، تواصل جامعة عمان الأهلية رسم مستقبل مشرق للتعليم العالي في الأردن، وترسيخ مكانتها كرمز للريادة والتميز على الساحة العالمية.
هذا وقد أُعلنت النتائج الرسمية بمؤتمر QS الذي عقد في واشنطن حيث مثل الجامعة بالمؤتمر أ. د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية.
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