الأحد 17 كانون الأول 2023
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عودة جزئية للاتصالات في غزة بعد انقطاع لثلاثة أيام

عودة جزئية للاتصالات في غزة - تعبيرية
عودة جزئية للاتصالات في غزة - تعبيرية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الأحد،  عن عودة خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع عزة وبشكل جزئي بعد اطول فترة انقطاع تعرضت لها الخدمات من بداية العدوان قاربت الثلاثة ايام.

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واكدت الوزارة ان الخدمة عادت بشكل جزئي الى كل من اقليمي الوسط والجنوب في القطاع الذي يعمل فيه شركة ارضية وشركتا خلوي واربعة مزودين لخدمات الانترنت السلكي.

وقالت الوزارة بان اقليم الشمال لا يزال منعزلا بالكامل دون خدمات منذ اكثر من ثلاثة اسابيع كونه الاكثر تعرضا للعدوان والقصف والهجمات البرية المتتالية .

 

واشارت الى ان عودة الخدمات الى اقليمي الوسط والجنوب جاء بجهود طواقم شركات الاتصالات العاملة في القطاع والتي تمكنت رغم صعوبة الاوضاع من الوصول الى مكان العطل الرئيسي في الشبكة وبالتعاون مه ااجهات الدولية المعنية.

 

وبذلك تعود خدمات الاتصالات والانترنت الى قطاع غزة بعد خامس انقطاع للخدمة تعرضت له شبكات الاتصالات من بداية العدوان نتيجة استهدافها بشكل متعمد من قبل الكيان الصهيوني لعزل القطاع عن للعالم وزيادة معاناة الغزيين الذين فقدوا نحو ١٩ الف شهيد اكثرهم من النساء والاطفال مع نحو ٥٠ الف جريح في حرب ابادة يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي مستقويا باحدث الاسلحة والمعدات وبالة حرب رقمية مدعومة من قبل كبرى الشركات التقنية العالمية

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