غاز الريشة.. ظروف عمل قاسية لإسناد التوجهات الوطنية

رهام زيدان

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رغم الظروف الجوية القاسية في منطقة يمكن أن توصف بـ"القاحلة" و"الخالية" من أي مظاهر للحياة الاعتيادية، يواصل الموظفون في حقل الريشة أعمال الحفر واستكشاف الغاز على مدار اليوم على أمل أن تسهم هذه الجهود في الوصول إلى نتائج مجدية تسند التوجهات الوطنية نحو توفير مصادر طاقة محلية ومستدامة.وفي منطقة تتخطى فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية صيفا عدا عن عواصف الغبار والأتربة، يقضي العاملون ضمن كوادر شركة البترول الوطنية يومهم بين العمل وباقي يومهم في ممارسة أنشطة يومية أو الراحة استعدادا للوردية التالية.ويقول مدير حفارة جرش بمنطقة الريشة عبدالكريم فياض العبادي: "إن العمل في المنطقة يتم على نظام الورديات كل منها تمتد 12 ساعة، يتخللها استراحات قصيرة للراحة، فيما يقضي عمال الوردية التي تنتهي مدتها باقي يومهم في الراحة داخل غرف معدة لهم في الموقع".ويشير العبادي، إلى أن العمال في الموقع مؤمنون بكامل احتياجاتهم من طعام وشراب وأجهزة تبريد وكذلك خدمة الإنترنت، بحيث يتمكنون من قضاء مدة عملهم في الموقع بطريقة تعينهم على مواجهة طبيعة العمل القاسية من ناحية الطقس والبعد عن مكان سكنهم وحتى عن التجمعات السكانية.ويقول أيضا: "كل العاملين في الموقع على اختلاف تخصصاتهم مدربون مسبقا ومأهلون للعمل في مثل هذه الظروف ولديهم الخبرة الكافية، كما أنهم مدربون بشكل جيد على شروط وإجراءات السلامة في مثل هذه المشاريع للتعامل مع أي طارئ قد يحدث بسبب الطبيعة الخاصة والصعبة للعمل فيها".ويقع حقل الريشة الغازي، شمال شرق المملكة على بعد 370 كم من عمان، وتم اكتشافه العام 1985 وبدأ الإنتاج في العام 1989، وتشغله حاليا شركة البترول الوطنية بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة، فيما اشترت الحكومة أواخر العام الماضي أيضا محطة توليد كهرباء الريشة بمبلغ 550 ألف دينار، ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز مليوني دينار.في هذا الخصوص، يقول مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة: "إن خطة الشركة للأعوام (2020-2030) تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميـا في العام 2030".ويبين أيضا، أن خطة الشركة لهذه الفترة تتضمن برنامجا لحفر (55-70) بئرا جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.منطقة الريشة عموما تشهد اهتماما حكوميا متزايدا، حيث أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة خلال زيارته للمنطقة أخيرا أن المنطقة شكلت أولوية لوزارة الطاقة ونفذت فيها مشاريع استكشافية أبرزها خام الفوسفات، موضحا أن الشركة التي جرى توقيع مذكرة التفاهم معها لاستغلال خام الفوسفات، بدأت العمل وستواصل خلال الفترة المقبلة أعمال المشروع.وأشار، إلى أن المنطقة تحتوي عددا من المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني منها الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتي تأتي ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق.ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد حددت الحكومة سعر بيع الغاز المنتج من حقل الريشة بين 3 دولارات (الحد الأدنى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، و6 دولارات (الحد الأعلى).وبحسب آخر سعر أعلنت عنه الوزارة ليسري خلال الشهر الحالي، فقد تم تحديد سعر بيع غاز الريشة للشهر الحالي، بمقدار 2.968 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و 7.418 دينار لكل مليون وحدة حرارية للغاز المضغوط، ومن 3.015 دينار و 7.765 دينار، للأصناف نفسها على التوالي الشهر الماضي.