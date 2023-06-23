غرام الذهب يتراجع 40 قرشا

محمد أبو الغنم

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عمان- انخفض سعر غرام الذهب قرابة 40 قرشا في السوق المحلية، بعد تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، أول من أمس، إلى 1925 دولارا للأونصة، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.وأكد علان أن الانخفاض كان سببه تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأميركي حول احتمالات مزيد من رفع سعر الفائدة على الدولار حتى نهاية العام.وكان محافظ الفيدرالي الأميركي جيرم باول، قال في خطاب أول من أمس "إن الطريق ما يزال طويلا للمضي قدما في إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له".وبين باول أن جميع أعضاء الفيدرالي الأميركي تقريبا يرون أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بحلول نهاية العام.وأوضح أنه من المحتمل أن يؤثر تشديد الائتمان على النشاط الاقتصادي، لكن ما يزال المدى غير مؤكد.إلى ذلك، بين علان أن التوقعات حول أسعار الذهب محاطة بالغموض، فيما أدى الحديث عن رفع أسعار الفائدة على الدولار إلى منحه المزيد من القوة، وهذا أثر عليه إيجابا أمام العملات والمعادن الثمينة.وأشار علان الى أن مستويات الطلب في السوق المحلية ما تزال ضعيفة بانتظار بداية الأسبوع مع انتهاء دوام المدارس، إضافة الى قدوم المغتربين تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الزواج الذي سينشط الحركة الشرائية على المعدن النفيس.وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 39.5 دينار، وبلغ سعر شرائه من المواطنين 37.8 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 46.5 دينار وسعر بيعه نحو 43.8 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 35 دينارا وسعر بيعه 32.1 دينار، وبلغ سعر الليرة الانجليزي التي تزن 8 غرامات 315 دينارا، وبلغ سعر الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات 284 دينارا.