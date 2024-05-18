غرام الذهب "21" يقترب من 50 دينارا

محمد أبو الغنم

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عمان- قفزت أسعار الذهب أول من أمس الجمعة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن سجل سعر الأونصة 2422 دولارا.وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى مستوى 48.7 دينار في السوق المحلية خلال تعاملات يوم الجمعة، بحسب نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.وقال علان "ارتفع غرام الذهب نحو 80 قرشا خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي وهو الأعلى على الإطلاق في السوق المحلية".وأكد علان أن التعاملات أغلقت يوم الجمعة الماضي عند سعر 2415 دولارا للأونصة وهو قريب لأعلى مستوى سجلته الأونصة عند 2431 دولارا.وأضاف علان "مستويات الطلب والعرض في السوق المحلية على الذهب ضعيفة جدا جراء الارتفاع الكبير على الأسعار".وأشار علان إلى أن أسباب الارتفاع عائدة إلى التوترات السياسية في المنطقة الناتجة عن استمرار العدوان الصهيوني على غزةومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها على العالم بالإضافة إلى أرقام التضخم في أميركا التي كانت مخيبة للآمال، كما أن ما تشهده السياسة النقدية من ضبابية في البنك الفدرالي الأميركي كانت من الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع".وقال تاجر الذهب يزن دعنا "بيع الذهب من قبل المواطنين بات ملحوظا نظرا لارتفاع الأسعار في السوق المحلية واستغلال هذه المستويات المرتفعة".وأضاف دعنا "منذ يوم الجمعة الماضي بدأت عملية بيع الذهب من قبل المواطنين بعد ما شهده المعدن النفيس من ارتفاع".وبين أن هنالك إقبالا متوسطا على شراء الذهب في بعض المحال جراء بدء موسم الأعراس واضطرار المواطنين على الشراء لاتمام متطلبات الزواج، لافتا إلى أن فئة كبيرة من التجار يشكون من ضعف الحركة والاقبال على الشراء.وقال تاجر الذهب محمد الناصر "الذهب سجل أعلى سعر على الإطلاق يقابله ضعف ملحوظ على المعدن النفيس نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن".وأكد الناصر أن العرض في محال بيع الذهب أكثر من الطلب بكثير نتيجة استمرار ارتكاب جيش الاحتلال ابشع الجرائموالمجازر بحق المدنيين في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 48.7 دينار وبلغ سعر شرائه من المواطنين 46.7 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 56.1 دينار وسعر شرائه نحو 53.7 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 43.7 دينار وسعر بيعه 40.2 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الانجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 395 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 346 دينارا. وحسب تقارير دولية حققت أسعار الذهب في تعاملات يوم الجمعة الماضي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التي صدرت في الآونة الأخيرة التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض الفائدة هذا العام.