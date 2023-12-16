غزة تزيح أسعار الطاقة عن صدارة هموم الأردنيين

رهام زيدان

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عمان- إنها أولويات تفرض ذاتها قسرا على أحاديث الأردنيين، غزة وآلامها ونزفها، باتت القضية الأولى وتكاد تكون الوحيدة التي تتصدر المجالس محتلة مكان أسعار الطاقة التي كانت الشغل الشاغل “للسواد الأعظم” من المجتمع.المتتبع لأحاديث الشارع في الأشهر الأخيرة، يلحظ تراجع قضية الطاقة وبدائلها وأسعارها عن صدارة المجالس لتأخذ مكانها قضايا أكثر أولوية في الوقت الراهن، وفقا لمواطنين.وبعد سلسلة من الأحداث منذ بداية العام الحالي، عن الزلازل في تركيا وسورية وصولا إلى العدوان الوحشي الذي ما يزال مستمرا على غزة منذ أكثر من 71 يوما، بات موضوع أسعار المحروقات يأتي عابرا وسط مراقبة وتحليل الناس لهذه الأحداث وتبعاتها، خصوصا الإنسانية.ويقول أسامة محمود، صاحب محل بقالة في عمان: “إنه معتاد على الحديث مع زبائنه عندما يأتون لمحله حول أبرز القضايا التي تدور في البلاد، وعادة ما يتمحور الموضوع الرئيس حول أسعار الطاقة”.إلا أن محمود يلحظ أن توقعات الأسعار وزيادتها أو نقصانها أو حتى خيارات التدفئة، على غرار كل شتاء، لم تعد ذات أولوية لانشغال الجميع بما يدور حاليا في غزة وترقب ما ستؤول إليه الأمور.ويشير إلى أنه حاول مرة سؤال زبون إذا ما كان يعتقد أن أسعار البنزين والكاز ستنخفض خلال الشتاء الحالي، فرد عليه الزبون أن الأمر لم يعد مشكلته القصوى، فالأوضاع في غزة أهم من كل شيء.ريمة حسين، اتفقت مع محمود بالانشغال بأحداث المنطقة وعلى رأسها ما يدور في غزة من قتل وإجرام وتهجير وحرمان، الأمر الذي غيب أي قضية أخرى عن الاهتمام في ظل حرمان أهلها من كل مقومات الحياة.وتقول: “إن ما بين أيدينا والذي ننظر إليه على أنه مسلمات أو تحصيل حاصل أصبح حلما لمئات الآلاف الذين حرمهم الاحتلال منه”.وفي هذا الشأن يقول الخبير الإقتصادي د. قاسم الحموري: “إن المزاج العام للمستهلكين حاليا يؤثر عليه بشكل كبير العدوان على غزة”.غير أنه وفي الوقت نفسه، يصف هذه الحال بأنها “جمر تحت رماد” وأنها مؤقتة وأن موضوع الطاقة يمس الجميع، وهو مشكلة كبيرة لنحو 70 % إلى 80 % من المستهلكين، سواء لتكاليف الطاقة نفسها أو للقطاعات المرتبطة بها مثل النقل على سبيل المثال.ويؤكد الحموري، أن المشهد الحالي في المنطقة يدعو إلى جدية العمل على تعزيز الموارد المحلية للطاقة مثل، التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وإزالة العراقيل أمامها، وكذلك الصخر الزيتي باعتبره موردا محليا مستداما بهدف ضمان أمن التزويد في وجه أي متغيرات أو انقطاع في التزويد لأي سبب خارجي.يذكر أن الحكومة خفضت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، بنسب تراوحت ما بين 0.4 % و5.6 % في تسعير كانون الأول (ديسمبر).وحسب قرارا لجنة تسعير المشقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تم خفض سعر ليتر البنزين 90 بنسبة 1 % إلى915 فلسا للتر من 925 فلسا للتر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والبنزين 95 بنسبة 0.4 % إلى 1160 فلسا للتر من 1165فلسا للتر في الفترة ذاتها.وخفضت أيضا سعر الديزل بنسبة 5.6 % إلى 750 فلسا للتر من 795 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي، بينما ثبتت سعر الكاز والغاز المنزلي.وبشكل عام وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، تعمل الوزارة على تحديث استراتيجيتها للقطاع 2020-2030، ويتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل، على أن يراعي التحديث المتغيرات على الساحة العالمية في القطاع بما يعمل على جذب استثمارات جديده في مفاهيم جديدة مثل، التخزين والهيدروجين وكفاءة الاستخدام وغيرها من المجالات.