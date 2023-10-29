غزة قبل العدوان.. %65 معدل الفقر و%41 البطالة

عبدالرحمن الخوالدة

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قبل بدء آلة القتل المتوحشة بحصد أرواح الغزيين، قيم تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤخرا، أن قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات اقتصادية وتنموية دولية كبيرة للغاية ولسنوات طويلة، ليتمكن من تعويض الخسائر التي تسبب بها الحصار المستمر منذ 17 عاما، ما أنهك البنية التحتية وعملية التنمية الاقتصادية في القطاع.التطورات الحاصلة على الأرض تؤكد أن هذا التقييم اعتمد سنوات الحصار، ولم يعتمد بعد على الواقع الحالي بعد عدوان الاحتلال على القطاع والذي يستهدف البنية التحتية ودمر الكثير من مراكز الصناعة والتجارة هناك، ما يشي بتفاقم المعضلة.وبين التقرير أن الحصار الشامل (بريا، وبحريا، وجويا) الذي يتعرض له قطاع غزة منذ حزيران (يونيو) 2007، قد أدى إلى كبت وإعاقة عملية التنمية الاقتصادية في القطاع.ولفت تقرير الاونكتاد الخاص بالأراضي الفلسطينية، الصادر الأربعاء الماضي، إلى أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، إضافة إلى تدمير الأصول الإنتاجية في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية، كلها أمور أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة.وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على غزة تعيق عملية وصول المواطنين في القطاع إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، مبينا أن حوالي 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.ولفت التقرير إلى انخفاض الاستثمار في غزة خلال العام الماضي إلى 10.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، إذ إن حجم الاستثمار في القطاع خلال الفترة 2006-2022 لم يشكل أكثر من 1.9 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انكماش نصيب الفرد خلال العام الماضي إلى 37 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 % إلى 17.4 %.وبحسب التقرير، فإن نسبة الفقر في القطاع قد بلغت خلال العام الماضي65 %، كما أن 45 % من الشباب في القطاع عاطلون عن العمل، إضافة إلى أن 41 % من العاملين في القطاع مهددون بترك عملهم.واعتبر التقرير أن العيش في غزة يشبه، بل يعني، الحبس في واحد من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، مع العيش دون كهرباء لنصف الوقت من اليوم، إضافة إلى تدني إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب.وأكد التقرير أن العام الماضي كان سيئا جدا بالنسبة للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى تباطؤ عملية السلام، ما أدى إلى عمل الاقتصاد الفلسطيني بأقل من إمكاناته، على الرغم من اشتداد تحدياته.وتلقت الحكومة الفلسطينية، خلال العام الماضي، بحسب التقرير، 250 مليون دولار فقط من دعم ميزانية المانحين و300 مليون دولار لمشاريع التنمية، ما شكل انخفاضا حادا في حجم المساعدات الدولية التي اعتاد الحصول عليها منذ العام 2008 والتي تقدر بنحو ملياري دولار سنويا، أو 27 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008، حيث إنها انخفضت للعام الماضي إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.ووفق التقرير، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى الفقر المتوطن، وتقلص الحيز المالي، علاوة على تراجع المساعدات الخارجية، وزيادة حجم تراكم الديون العامة والخاصة.وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقات أوسلو، ما يزال التقارب المأمول بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي يعوقه سياسات الاحتلال. وبدلاً من ذلك، تباعد الاقتصادان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حالياً 8 % فقط من نظيره في إسرائيل.واعتبر التقرير أن التبعية الاقتصادية القسرية للاقتصاد الفلسطيني واعتماده القسري على الاقتصاد الإسرائيلي، أضعفت الاقتصاد الفلسطيني؛ حيث أدت تكاليف الإنتاج والمعاملات المفرطة والحواجز التجارية مع بقية العالم، إلى عجز تجاري مزمن واعتماد واسع النطاق وغير متوازن على إسرائيل، التي شكلت 72 % من إجمالي التجارة الفلسطينية في العام الماضي.وفي الوقت نفسه، اعتبر التقرير أن افتقار فلسطين إلى العملة الوطنية والاعتماد على الشيكل الإسرائيلي، لا يترك مساحة كبيرة للسياسة النقدية، في حين أن سعر صرف الشيكل القوي يقوض القدرة التنافسية الضعيفة بالفعل للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والأجنبية.وبين تقرير الأونكتاد، أن ندرة الوظائف تجبر العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في دولة الاحتلال والمستوطنات، إذ إن ما نسبته 22.5 % من القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية كانت خلال العام الماضي مضطرة إلى العمل في دولة الاحتلال والمستوطنات، حيث متوسط الأجر أعلى. إلا أن رسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها تمثل 44 % من إجمالي الأجر، مما يمحو العلاوة على متوسط الأجر المحلي، ويشير إلى أن البحث عن عمل في دولة الاحتلال والمستوطنات يعتمد إلى حد كبير على فرص العمل المحدودة في الاقتصاد المحلي.وحذر التقرير من أن الاعتماد المفرط على العمالة غير المستقرة في دولة الاحتلال والمستوطنات، قد يعرض الاقتصاد الفلسطيني للصدمات في بيئة متقلبة تتميز بأزمات متكررة، في حين أن الافتقار إلى الحيز النقدي والمالي لا يترك مجالا كبيرا للاستجابة السياسية الفعالة للصدمات والأزمات.