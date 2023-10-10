الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"غسل الأموال" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك

جانب من توقيع الاتفاقية-(من المصدر)
جانب من توقيع الاتفاقية-(من المصدر)
  وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجمعية البنوك في الأردن، مؤخرا، مذكرة تفاهم بين الطرفين، وذلك في مقر جمعية البنوك.
وهدفت المذكرة لتأطير التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وما يتطلبه ذلك من شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء القدرات. كما استهدفت المذكرة مأسسة التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ذات العلاقة، وخصوصاً في مجالات تبادل الدراسات وعقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية لموظفي البنوك فيما يدخل في اختصاص الوحدة.اضافة اعلان
ووقع المذكرة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، والمدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق.
وأكد المحروق أن هذا التعاون يدل على عمق الشراكة في مجال التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن جمعية البنوك تسعى بإمكانياتها لخلق بيئة مناسبة، مشجعة على التواصل بين القطاع المصرفي والوحدة والمساهمة في دعم الحوارات وورش العمل لبحث المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الاهتمام المشترك والتوعية وبناء القدرات.
وأعرب عن جاهزية الجمعية لوضع إمكانياتها كافة لتمكين الوحدة من أداء مهامها وتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لها، وذلك انطلاقاً من إيمان الجمعية بدور الوحدة المفصلي في مكافحة تلك الجرائم. ونقل المحروق لرئيس الوحدة والعاملين كافة تحيات مجلس إدارة الجمعية وشكرهم للوحدة على جهودها الدؤوبة في مختلف المجالات، وعلى تعاونهم التام مع الجمعية الذي تم تأطيره من خلال توقيع مذكرة التفاهم.
ومن جانبها، أعربت رئيس الوحدة سامية أبو شريف، عن شكرها للمدير العام للجمعية والفريق القائم على تنسيق هذا التعاون المشترك، وقالت "هذه المذكرة ستكون بداية إطلاق حوار بناء مع القطاع الخاص ممثلاً بالقطاع المصرفي من خلال جمعية البنوك كجهة شريكة للوحدة". 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

71 مرتبة الأردن على خريطة الابتكار العالمي 2023

منذ 29 دقيقة
نظام الدفع الفوري "كليك"

241 % ارتفاع قيمة المدفوعات عبر "كليك"

منذ 31 دقيقة
أنابيب غاز في إحدى المنشآت الصناعية -(ارشيفية)

استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يوفر77 % من كلفته

منذ 33 دقيقة
013f80f7-العلم-الأردني-10

برنامج لدعم تصدير الخدمات الاستشارية قبل نهاية العام

منذ 37 دقيقة
مواطنون يبتاعون الكاز خلال الشتاء الماضي -(ارشيفية)

متطلبات الشتاء.. كيف نتجنب الإفراط بالاستهلاك؟

منذ 40 دقيقة
سيجري الوطنيّة الأردنيّة

سيجري الوطنيّة الأردنيّة تستضيف المؤتمر الخامس لـ CIGRE في البحر الميّت

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

ماذا ستفعل إسرائيل في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم

الدين على طاولة النقاش

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة ليست دولة عظمى

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات | منذ1 ساعة
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات | منذ1 ساعة
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 