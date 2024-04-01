الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فتح باب التسجيل في مبادرة "Visa " للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس - (من المصدر)
محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس - (من المصدر)
  أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التسجيل في الأردن لنسخة عام 2024 من مبادرة "Visa في كل مكان"، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.اضافة اعلان
من جانبه، قال  محافظ البنك المركزي الأردني، د. عادل الشركس: "مع استمرار تطور المشهد المالي، يعد تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية أمرًا بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي والاشتمال المالي. وتقدم مبادرة "Visa  في كل مكان" فرصة فريدة للشركات الناشئة في منطقة المشرق العربي لعرض براعتها ومعالجة التحديات الملحة في القطاع المالي بما في ذلك المدفوعات والتجارة الإلكترونية. ونحن نشيد بدور Visa لقيادة هذه المبادرة ويسعدنا أن نؤيد نسخة المشرق العربي من مبادرة " Visa في كل مكان". ومن خلال دعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية، نهدف إلى إنشاء نظام مالي أكثر شمولاً ومرونة، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الأفراد والشركات في جميع أنحاء منطقتنا".
وأضاف: "إننا نرحب ترحيباً حاراً بإطلاق مبادرة " Visa  في كل مكان " في الأردن هذا العام ونثني على Visa لالتزامها بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منطقتنا. وتتوافق هذه المبادرة بسلاسة مع التوجهات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي 2033 وأولويات رؤيتنا للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تعطي الأولوية للتقدم التكنولوجي والرقمنة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال توفير منصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير وعرض حلولها، تساهم مبادرة " Visa  في كل مكان" في تحقيق أهدافنا الاقتصادية من خلال تشجيع اعتماد التقنيات المبتكرة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة لن تحفز النمو والقدرة التنافسية في قطاعنا المالي فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، مما يعزز في النهاية مرونة وشمولية اقتصادنا". 
بالإضافة إلى الجائزة المالية، يحصل الفائزون في مبادرة "Visa في كل مكان" على إمكانية الوصول إلى شبكات Visa الواسعة  من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضاً من الحصول على التقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.
وفي خطوة تهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية، تعقد Visa النسخة الأولى من مبادرة "Visa في كل مكان" المخصصة لدول المشرق العربي هذا العام، حيث سيتم إطلاقها في الأردن بدعم من البنك المركزي الأردني. وسيتم فتح باب التقديم في 26 اذار2024 ويغلق في 22 نيسان 2024. وتستقبل نسخة دول المشرق العربي المتقدمين من الأردن ولبنان والعراق وفلسطين، وستتم دعوة شركات التكنولوجيا المالية التي يتم اختيارها إلى النهائيات في الأردن بحضور المشاركين في 2 حزيران 2024. وسيتأهل الفائز بنسخة مبادرة "Visa في كل مكان" في دول المشرق العربي إلى المشاركة في مسابقة افتراضية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في 17 تموز2024. 
وستشارك الشركة الناشئة الفائزة في نهائيات وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائي العالمي، حيث تتنافس مع عدد من الفائزين من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية في فعالية  "تك كرانش ديسرابت" في سان فرانسيسكو في 29 أكتوبر 2024.
وبهذه المناسبة، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس، ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "تعد مبادرة ’Visa في كل مكان منصة قوية تعمل على تمكين وتطوير شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً لحل التحديات المستقبلية في عالم المدفوعات والتجارة".
وأضاف: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات. نحن في ’Visa‘ على قناعة من أن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يقود إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة ’Visa في كل مكان‘ وسيلة مهمة لدعم رحلة نمو شركات التكنولوجيا المالية ومساعدتها على اتخاذ خطوات صغيرة ولكن مهمة نحو إحداث تأثير كبير".
تم إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015 وسرعان ما توسع ليصبح برنامجاً عالمياً. وقد شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز 48 مليار دولار أميركي. وشهدت مبادرة "Visa في كل مكان" في عام 2023 فوز شركة "درج ستوك" النيجيرية بالجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة اختيار الجمهور البالغة 10 آلاف دولار.
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