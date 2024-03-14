فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج " جوين"

إبراهيم المبيضين

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عمان – أعلنت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو أمس عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من برنامج الإحتضان الخاص بمركز التكنولوجيا المالية "جوين" الذي يستهدف الأفكار ذات الطابع الابتكاري والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمساعدتها على التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.وقالت البهو في تصريحات صحافية لـ"الغد" إن "الباب مفتوح للتسجيل في الدورة الثانية من البرنامج حتى نهاية شهر رمضان المبارك، 12 نيسان (إبريل) المقبل، وقد يجري تمديد فترة استقبال الطلبات بناء على نتائج وأعداد المتقدمين.وتم إطلاق مركز التكنولوجيا المالية "جوين" في تشرين الأول(اكتوبر) 2022، ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رسميًا في حزيران(يونيو) من العام 2023، وهي وحدة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل جوباك أُسست لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته.وأشارت البهو إلى أنه بعد إنتهاء فترة إستقبال الطلبات ستجري عملية فلترة الطلبات والأفكار وملائمتها لخوض غمار البرنامج التابع للمركز.وأكدت البهو أن التقدم للاستفادة من البرنامج التابع لمركز التكنولوجيا المالية "جوين" الذي أسسته "جوباك" بالتعاون مع البنك المركزي الأردني مفتوح للأفكار الابتكارية أوالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع المحافظات، مع حرص البرنامج أيضا على التنوع الجندري وتشجيع السيدات الرياديات على العمل وإنشاء المشاريع في هذا المجال الذي ينتظره الكثير من النمو مستقبلا.وقالت "الهدف العام للبرنامج هو " مساعدة هذه الافكار والشركات الناشئة التي تمتلك منتجات أولية للتحول إلى مشاريع اقتصادية يمكنها التوسع والنمو والتأثير في الاقتصاد والصناعة المصرفية والمالية".وبينت البهو أن البرنامج استطاع أخيرا أن يخرج أول دفعة من الأفكار والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "الفينيتك" وكان قوامها 11 شركة ناشئة تعمل في مجالات متنوعة تحت مظلة أو مفهوم التكنولوجيا المالية " الفينتيك".وأشارت إلى أن الشركات التي تخرجت من الدفعة الأولى خضعت إلى ما يزيد عن 100 ورشة تدريبية قدمها أكثر من 35 مدربا ومختصا في مجالات الفينتك والأعمال والريادة.