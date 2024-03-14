الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج " جوين"

about_us_pics-02_0
شعار الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"
عمان – أعلنت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو أمس عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من برنامج الإحتضان الخاص بمركز التكنولوجيا المالية "جوين" الذي يستهدف الأفكار ذات الطابع الابتكاري والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمساعدتها على التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة. اضافة اعلان
وقالت البهو في تصريحات صحافية لـ"الغد" إن "الباب مفتوح للتسجيل في الدورة الثانية من البرنامج حتى نهاية شهر رمضان المبارك، 12 نيسان (إبريل) المقبل، وقد يجري تمديد فترة استقبال الطلبات بناء على نتائج وأعداد المتقدمين. 
وتم إطلاق مركز التكنولوجيا المالية "جوين" في تشرين الأول(اكتوبر) 2022، ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رسميًا في حزيران(يونيو) من العام 2023، وهي وحدة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل جوباك أُسست لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته.
وأشارت البهو إلى أنه بعد إنتهاء فترة إستقبال الطلبات ستجري عملية فلترة الطلبات والأفكار وملائمتها لخوض غمار البرنامج التابع للمركز. 
وأكدت البهو أن التقدم للاستفادة من البرنامج التابع لمركز التكنولوجيا المالية "جوين" الذي أسسته "جوباك" بالتعاون مع البنك المركزي الأردني مفتوح للأفكار الابتكارية أوالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع المحافظات، مع حرص البرنامج أيضا على التنوع الجندري وتشجيع السيدات الرياديات على العمل وإنشاء المشاريع في هذا المجال الذي ينتظره الكثير من النمو مستقبلا.
وقالت "الهدف العام للبرنامج هو " مساعدة هذه الافكار والشركات الناشئة التي تمتلك منتجات أولية للتحول إلى مشاريع اقتصادية يمكنها التوسع والنمو والتأثير في الاقتصاد والصناعة المصرفية والمالية". 
وبينت البهو أن البرنامج استطاع أخيرا أن يخرج أول دفعة من الأفكار والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "الفينيتك" وكان قوامها 11 شركة ناشئة تعمل في مجالات متنوعة تحت مظلة أو مفهوم التكنولوجيا المالية " الفينتيك". 
وأشارت إلى أن الشركات التي تخرجت من الدفعة الأولى خضعت إلى ما يزيد عن 100 ورشة تدريبية قدمها أكثر من 35 مدربا ومختصا في مجالات الفينتك والأعمال والريادة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

الأردن في المرتبة 104 ضمن مؤشر عدم المساواة في الاقتصاد

منذ 4 دقيقة
1710417985526488100

"بيت التصدير" توقع اتفاقيات لدعم 93 منشأة صناعية لتنويع المنتجات والأسواق

منذ 6 دقيقة
1710416683556412000

"الحوسبة الصحية" تطلق حملة رمضانية للتبرع بالملابس

منذ 6 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع 0.22 %

منذ 21 دقيقة
التضخم - (تعبيرية)

كيف نجحت الحكومة بتقليص حدة معدلات التضخم؟

منذ24 ساعة
3.8 مليون برميل واردات النفط العراقي للأردن العام الماضي

مستوردات الأردن من النفط العراقي ترتفع 52 %

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ24 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ24 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 