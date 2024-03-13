فتور الحركة التجارية في ثاني أيام رمضان

طارق الدعجة

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عمان- انخفضت وتيرة الحركة التجارية أخيرا في أسواق المواد الغذائية إلى مستويات أقل من المسجلة خلال الأيام الثلاثة التي سبقت شهر رمضان المبارك، وفق ما أكده تجار.وبين التجار لـ"الغد" أن تراجع الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها قيام المواطنين خلال الأيام الماضية بشراء كميات كبيرة من السلع تزيد عن احتياجاتهم اليومية وذلك في إطار استعدادهم للشهر الفضيل.وأشاروا إلى أسباب أخرى تتعلق بتغير النمط الاستهلاكي للمواطنين نتيجة فتور الرغبة بالاستهلاك الاعتيادي لديهم بفعل المعاناة وحرب التجويع التي يفرضها جيش الكيان على أهالي قطاع عزة منذ أشهر.وأكدوا وفرة السلع في السوق المحلية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين بالإضافة إلى تنوعها وتوفر خيارات وبدائل من السلع الواحدة عدا عن العروض الواسعة المخفضة التي تطرحها المحال والمراكز التجارية مشيرين إلى ارتفاع أسعار اللحوم المبردة الطازجة بنسب تجاوزت 20 % بسبب ارتفاع كلف الشحن.بدوره، وصف ممثل المواد الغذائية في غرفة تجارية الاردن م. جمال عمرو واقع الحركة التجارية في أسواق المواد الغذائية بالمتوسطة وأقل من المعدلات التي سجلتها خلال الأيام التي سبقت حلول الشهر الفضيل.وقدرعمرو حجم التراجع بالنشاط التجاري في أسواق المواد الغذائية بنسبة 15 % مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية مرجعا ذلك إلى قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الأيام الماضية بما يزيد عن احتياجاتهم اليوم وذلك في إطار الاستعداد للشهر الفضيل.ولفت إلى أسباب أخرى في تراجع أسواق المواد الغذائية تتعلق بتغير النمط الاستهلاكي وفتورها من قبل المواطنين بفعل المعاناة وحرب التجويع التي يفرضها جيش الكيان على أهالي قطاع عزة منذ أشهر.وتوقع أن تواصل الحركة التجارية تراجعها حتى نهاية الأسبوع المقبل لتعاود بعدها للنشاط مجددا وذلك تزامنا مع بدء صرف رواتب العاملين، مشيرا إلى وجود منافسة قوية بين المحال والمراكز التجارية بدليل مواصلة واستمرار العروض المخفضة والتي تشمل سلعا أساسية وغذائية واسعة.وأكد عمرو توفر جميع السلع بالسوق المحلية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة لبعض السلع وتراجع في بعضها الآخر باستثاء اللحوم المستوردة التي شهدت ارتفاعا في أسعارها جراء ارتفاع كلف الشحن بفعل أحداث منطقة البحر الأحمر التي سببها العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.وقال المستثمر في إحدى المراكز التجاري ياسر العبادي إن "النشاط التجاري تراجع من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والرمضانية مقارنة بالأيام التي سبقت حلول شهر رمضان المبارك".وبين العبادي أن الأسواق سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية حركة تجارية كانت أفضل من الأيام التي سبقت حلول الشهر الفضيل من العام الماضي.وأكد العبادي وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية من خلال حزمة العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا أساسية واسعة ذات جودة عالية، مشيرا إلى وجود توفر وتنوع بالأسواق من مختلف السلع الأساسية والغذائية وعند مستويات اسعار مستقرة باستثاء اللحوم الطازجة المستوردة.وأشار العبادي إلى وجود تغير واضح بالنمط الاستهلاكي للمواطنين وتراجعه بسبب الإبادة والتجويع التي يلجأ إليها جيش الاحتلال في الحرب على أهالي قطاع غزة منذ أشهر.وتوقع العبادي أن تعود الحركة التجارية إلى نشاطها خلال الأيام المقبلة مع بدء استهلاك المخزون الغذائي لدى المواطنين والمناسبات الاجتماعية والطرود الخيرية.وقال صاحب سلسلة مراكز تجارية م.نبيل خليل إن الأسواق سجلت أمس تراجعا محلوظا بالحركة التجارية وأن مشتريات المواطنين تقتصر على السلع الغذائية اليومية كالألبان والأجبان والخبز.وأوضح خليل أن الانخفاض الحاصل بالحركة التجارية غير مسبوق مرجعا ذلك إلى المزاجية والحالة النفسية غير المهيأة للتسوق بسبب الأحداث والأوضاع الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع عزة.وأكد خليل توفر جميع السلع بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين مشيرا إلى المنافسة القوية بين التجار من خلال التنزيلات التي تعلن عنها تلك المحال وتضم سلعا أساسية وغذائية واسعة ذات جودة عالية.وأشار إلى أن الأسعار في السوق المحلية مستقرة لأغلب المنتجات ومتراجعة في بعضها الآخر مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي.وبدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرقابة المشددة على الأسواق والتي تمتد حتى النصف الأول من الشهر الفضيل.