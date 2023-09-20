فرص اقتصادية ضائعة.. كيف نقدمها للمستثمرين؟

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- ظل خبراء اقتصاديون يتحدثون عن أثر استغلال "الفرص الاقتصادية الضائعة" منذ سنوات في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني لكن توصياتهم وآرائهم بقيت مجرد نظريات لم تلق الحكومات المتعاقبة لها بالا.وعاد خبراء اقتصاديون للتأكيد مجددا أن هنالك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الضائعة على الاقتصاد الوطني التي كان يمكن لها أن تغير واقع حال الاقتصاد والناس عبر معالجة التحديات الاقتصادية المحلية الكبرى.وبين الخبراء أن ضياع هذه الفرص هو نتيجة غياب رؤية شاملة للاقتصاد الأردني إضافة إلى ضعف جودة القرارات والسياسات الاقتصادية.وبين الخبراء أن القطاعات الاقتصادية في الأردن تزخر بالعديد من الفرص الاقتصادية غير المستغلة لا سيما في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.ودعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات التي قد تشكل مظلة حاضنة لاستغلال هذه الفرص الضائعة وتعظيم الاستفادة منها.وبحسب الخبراء، فإن استثمار هذه الفرص من شأنه أن يساعد في زيادة معدلات التصدير ومعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات التجاري، وتحسين نسب النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر.وقال وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة"الفرص الاقتصادية لا تنعدم في أي مكان بما في ذلك الأردن حيث تزخر أغلب القطاعات المحلية بالعديد من الفرص الاقتصادية غير المستغلة وغالبا ما تكون الظروف المحيطة هي السبب في عدم إستغلالها".وبين مدادحة أن قطاع التعدين والموارد الطبيعية كثيف بالفرص الاقتصادية التي لم تستثمر بعد ما يستدعي توسيع دائرة الاستكشافات المعدنية خاصة في ظل توافر كميات هائلة من خامات معادن لم تستغل بعد لا سيما النحاس، إضافة إلى انتشار أكثر من 50 معدنا في منطقة البحر الميت لم يتم الاستفادة منها بعد باستثناء البرومين والبوتاس.وأوضح مدادحة أن قطاع الطاقة لا سيما البديلة أيضا يزخر بفرص عديدة كفائض الإنتاج الكهربائي بكميات كبيرة ما يستوجب العمل على إيجاد طريقة لتسويقه وبيعه في الدول المجاورة التي تعاني من مشكلة نقص الكهرباء، إضافة إلى المساحات الشاسعة من المملكة التي يمكن أن تكون مصدرا للطاقة الشمسية.وبحسب مدادحة، على الرغم من النجاحات المتحققة في قطاع السياحة إلا أنه ما يزال لديه فرص اقتصادية جمة يمكن تعظيم الفائدة الاقتصادية منها، كالتنوع البيئي والجغرافي للمملكة وكثرة المواقع الأثرية وهو ما يتطلب أن يتم التوجه إليه لتسويق برامج سياحية متخصصة، فضلا عن ضرورة تفعيل حضور القطاع الخاص في القطاع وتمكينه.وأكد مدادحة أن كل ما سبق يحتاج إلى تنفيذ مشروعات ومن أجل تقوم هذه المشروعات لا بد من توفر مستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية فاعلة تسرع في جذب المستثمرين وتساعد في إنجاح مشروعاتهم.وشدد مدادحة على أن استثمار هذه الفرص الاقتصادية من شأنه أن يساعد في بناء قاعدة اقتصادية قوية تساهم في زيادة معدلات التصدير ، وتعديل ميزان المدفوعات ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي ما تقود عادة إلى الازدهار وارتفاع مستويات الدخل واتاحة المزيد من فرص العمل، والحد من مشكلة الفقر.بدوره أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الضائعة على الاقتصاد الوطني والتي كان يمكن استغلالها للمساعدة في معالجة بعض التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وتحسين مؤشرات أدائه.واعتبر الساكت أن المعضلة الأساسية التي تواجه اقتصادنا الوطني هي ندرة الموارد الطبيعية، ما يستوجب علينا التركيز على الاستخدام الامثل لهذه الموارد وحسن توزيعها.وبين الساكت أن القطاع الزراعي يحمل فرصا كامنة كبيرة ما يزال استغلالها دون المأمول لا سيما في ما يتعلق بالتصنيع الزراعي وتحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات زراعية وغذائية يمكن لها ان تسد الحاجة ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلالها إضافة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية.ولفت الساكت إلى أن هناك دراسات تفيد بوجود فرص تصديرية ضائعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتتوزع هذه الفرص على قطاع الكيماويات، وقطاع الالبسة والمستحضرات الصيدلانية إذ إن هناك أسواقا عدة يمكن لهذه الصادرات دخولها كأميركا الشمالية، إضافة إلى دول شمال فريقيا التي تقدر فرصتنا الضائعة بنحو نصف مليار دولار مما يحتم العمل من كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الفرص.وأشار الساكت إلى أن بعض اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وبعض الدول تشكل ظلما كبيرا لاقتصادنا، وأهدرت عليه الكثير من الفرص الاقتصادية وكان لها دور في زيادة العجز التجاري والحد من قدرة منتجاتنا على دخول أسواق بعض هذه البلدان، فلذلك لا بد من إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الأردن.ومن الفرص الاقتصادية المهدرة أيضا بحسب الساكت الطاقة الشمسية التي لم يتم توظيفها بشكل جيد على رغم أننا من البلدان التي تشهدد أكبر عدد من الايام المشمسة، حيث ما يزال سقف مشاريع الطاقة الشمسية لم يتخط 1 ميجا واط ما تسبب بحرمان كثير من القطاعات الصناعية من تخفيض كلف انتاجها وزيادة حجم صادراتها، إضافة إلى إضاعة فرصة الاستفادة من انشاء السكك الحديدية ما أثر على النقل وجودته محليا حيث تعد أسعاره وتكاليفه من الأعلى في المنطقة.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "هناك كثير من الروافع الضائعة للاقتصاد الأردني وهي روافع كان يمكن لها أن ترتقي بأداء الاقتصاد الوطني، وعدم وجود رؤية شمولية وواضحة معروفة النتائج للاقتصاد خلال الفترة الماضية إضافة إلى ضعف جودة اتخاذ القرارات والمعيقات التشريعية مما أدى إلى إهدار مشاريع عدة على الاقتصاد الوطني".وأوضح عايش أننا لم ننجح في استغلال المناطق الصناعية المحلية على أحسن وجه، والتي تعد أحد الابواب لاستقطاب المستثمرين وزيادة معدلات التصدير ما يستوجب بذل المزيد من الجهود للاستفادة من هذه المناطق القائمة لدينا منذ أكثر من ربع قرن.وأكد عايش أننا في الأردن لم نستفد كثيرا من توفر الكثير من المعادن لدينا، وكذلك من صناعة التعدين على الرغم من تحقيقها عوائد إيجابية وتشكيلها لحصة كبيرة من الصادرات لا سيما البوتاس والفوسفات، إلا إن هناك فرصا إضافية ما تزال كامنة لدى قطاع التعدين، إذ إن صادراتنا من هذا القطاع تقتصر على المواد الخام فقط على الرغم من الثروة الكبيرة التي يمكن أن تتحقق في حال ما تم التحول إلى تكريرها كالنفط.وبين عايش أن الأردن لديه كميات وفيرة من الصخر الزيتي لكن لم نتمكن من استخراجه واستخدامه على الرغم من انخفاض تكلفة استخدامه عالميا، حيث يمكن أن نستخدمه بديلا عن النفط كما هو في الولايات المتحدة الأميركية، ونطور من خلاله صناعة الطاقة ونقلل من فاتورة الاستيراد المحلية، موضحا أن كميات اليورانيوم الهائلة لدينا لم يتم الاستفادة منها كذلك.ولفت عايش إلى أن الفرصة الأكبر المهدرة لدينا تتمثل بعدم قدرتنا على استقطاب الاستثمارات ولم ننجح على الرغم من كل المحاولات من تهيئة مناخ استثماري جذاب، مؤكدا أن هناك اهتماما وتوجيها ملكيا دائما بقضية الاستثمار التي تعد "بلسما" لأي اقتصاد لما لها من قدرة على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلاته.وقال عايش" نجاحنا في الاستفادة من هذه الفرص من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على مشكلتي البطالة والفقر".وختم "تحقيق ذلك يتطلب من الحكومة وضع استراتيجية خاصة بالفرص الاقتصادية الضائعة، إضافة إلى وضع هوية واضحة للاقتصاد الأردني واعتماد سياسات اقتصادية جديدة".