فرص الاستثمار بالطاقة.. هل تتماشى مع التوجهات العالمية الجديدة؟

رهام زيدان

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عمان- فيما تتحدث الحكومة عن فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، أكد خبراء ومستثمرون في القطاع ضرورة أن تتماشى هذه الفرص مع الاتجاهات العالمية الجديدة في الطاقة وتعتمد على الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.ووفقا لمصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإنها تعمل على طرح العديد من المشاريع في القطاع كفرص استثمارية في عدد من المجالات ضمن خططها الاستراتيجية، ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.وبحسب مصادر مطلعة في القطاع، فإن هذه المشاريع تتمحور حول استكمال العمل على تطوير حقلي السرحان والجفر ضمن خطط الاستكشاف النفطي، واستكمال العمل على تطوير حقل حمزة، لتعزيز موارد الغاز الطبيعي المحلية.وبينت المصادر، أن الوزارة تستعد لطرح مشروع آخر قريبا للعمل على ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي، في مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء.وكانت الوزارة طرحت العام الماضي، عددا من المنصات على موقعها الإلكتروني بهدف تعريف المستثمرين المحتملين بمشاريع أعدت لها الحكومة في وقت سابق دراسات جدوى بينت أهميتها.وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة، أن الاتجاهات العالمية الجديدة للاستثمار تدور حول الاقتصاد الأخضر وتوظيفه، ومشاريع الطاقة النظيفة، كما تدور حول مكافحة التغير المناخي والحد من مصادر الوقود التقليدي.كما شدد محاسنة، على أهمية تسهيل حصول المواطنين واستخدامهم لأنظمة الطاقة المتجددة، لافتا إلى أهمية تخفيف المعيقات أمام التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة ومثال ذلك، منع إقامة مشاريع كبرى بأعلى من استطاعة 1 ميغاواط.من جهته، بين مدير عام مجموعة "قعوار" للطاقة حنا زغول، أن الفرص للاستثمار في القطاع عديدة، ويمكن إنجازها بما يخدم هدف الأردن بالتحول الطاقي والاستدامة.وبين أن من هذه المشاريع، الشبكات الذكية لإدارة الطاقة واستخداماتها وإنشاء علاقة متوازنة ما بين منتج الطاقة ومستهلكها.وتشمل الفرص أيضا، وفق الزغلول، التخزين سواء أكانت البطاريات خلف أو ما بعد العداد، أو التخزين عن طريق ضخ المياه إلى خزانات مرتفعة باستخدام الطاقة الزائدة خلال ذروة إنتاج الطاقة، ومن ثم تفريغ الخزانات واستخدام توربينات لتوليد الطاقة وقت ارتفاع الاستهلاك، إضافة إلى محطات شحن السيارات الكهربائية وإدارتها من قبل الشبكات الذكية، وفرص لتطوير البرمجيات الخاصة بهذه الشبكات.كما لفت إلى الفرص المهمة في مجال النقل مثل، الباصات الكهربائية واستخدام الهيدروجين أو الأمونيا الخضراء للشاحنات وكذلك السفن البحرية، عدا عن قطاع الصناعات الكيميائية والبترولية والتحول إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء.إلى ذلك، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن قطاع الطاقة لا يقتصر على الكهرباء وتوليدها بل هو أشمل من ذلك إذا ما أريد العمل بشكل جديد على الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة وتعزيز الاستثمار فيها، خصوصا أن الأردن وصل إلى استطاعات فائضة من القدرة على توليد الكهرباء".وبين أن موضوع استكشاف النفط والغاز، يجب أن يحظى باهتمام أكبر لأن الاحتمالات ما تزال كبيرة لوجود كميات واعدة من هذه الموارد في مواقع مختلفة من المملكة.وأشار مدادحة أيضا، إلى ضرورة العمل بسرعة أكبر على مواضيع الخامات والثروات الطبيعية مثل، الذهب والنحاس وغيرها من المعادن. والعمل على تطوير صناعات تصديرية تقوم عليها.ويذكر أنه ووفقا لما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية نهاية العام الماضي، فقد أحرز الأردن تقدما كبيرا في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة، وفقا لنتائج تقرير تقييم الاستثمار في الطاقة (EIRA) للعام 2023 الذي تعده منظمة ميثاق الطاقة العالمي نشر نهاية العام الماضي، حيث حقق تحسنا في مؤشراته الصادرة عن التقرير إثر تنفيذه مبادرات وسياسات عديدة، مكنته من إحراز تقدم كبير في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة على الأراضي الأردنية.