فرض عمولة على "كليك" ما يزال قيد الدراسة

إبراهيم المبيضين

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عمان – أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية للدفع والتقاص "جوباك" مها البهو أمس، أن فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري "كليك" هو "توجه ما يزال قيد الدراسة"، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني للمستخدم.وبينت البهو في تصريحات لـ"الغد"، أن التوجه ما يزال قيد الدراسة من البنوك المربوطة على النظام، حيث تجري دراسة لتحديد مقدار العمولة ووقتها، وهل ستكون عمولة موحدة بالمقدار نفسه، من كل البنوك الأردنية على النظام الذي بلغ عدد مستخدميه حتى نهاية الشهر الماضي 1.24 مليون مستخدم، في وقت يقدر فيه مستخدمو الهواتف الذكية بأكثر من 7.5 مليون مستخدم.وأوضحت، أن العمولة في حال فرضها فهي ليس شرطا أن تعمم من قبل كل البنوك، كما أنها ستكون بسيطة ورمزية مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها المستخدم في حال استخدامه الطرق التقليدية في تحويل الأموال وإيصالها إلى طرف آخر، لافتة إلى أن خدمة "كليك" في النهاية، ليست إجبارية على المستخدم.وعن مبررات هذا التوجه ودراسته قالت البهو: "إنه مع تزايد استخدام هذا النظام وبعد تقديمه خلال السنوات الأربع الماضية بشكل مجاني، هناك استثمار وتكاليف كبيرة من قبل البنوك في تقديم الخدمة وصيانتها وإدامتها بما في ذلك، تكاليف الموظفين الذي يعملون على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع، لضمان سير النظام والتحويلات المالية بالشكل الأمثل والآمن للجميع".وأكدت أن كل الأرقام والمؤشرات الخاصة بنظام الدفع الفوري "كليك" تشهد نموا في الاستخدام والتعاملات والحركات، وذلك مع تسهيله حياة الناس وتعاملاتهم، حيث أصبحت تستخدمه شرائح المجتمع ومن فئات عمرية مختلفة.آخر الأرقام الصادرة عن "جوباك" تشير إلى أن قيمة الحركات المالية عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك"، قفزت بنسبة 233 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه .وسجلت قيمة هذه الحركات عبر "كليك" زهاء 4.5 مليار دينار خلال العام الماضي، مرتفعة من 1.35 مليار في العام الذي سبقه لتسجل زيادة بمقدار 3.15 مليار.