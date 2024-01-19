الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فعالية "الشركات الناشئة" في تشرين الثاني

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني -(الغد)
عمان- أعلن المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" م.نضال البيطار، أول من أمس، أن الجمعية قررت تنظيم فعالية قرية الشركات الناشئة العربية في الأردن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. اضافة اعلان
وبين البيطار، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذه الفعالية ستنعقد على هامش فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا اي سي تي فورم" الذي ينظم في الأردن مرة كل سنتين، كواحد من أكبر المنتديات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنية في المنطقة.
وقال البيطار "فعالية قرية الشركات الناشئة العربية ستنعقد للمرة الثانية بعد نجاحها في الدورة الأولى التي نظمت على هامش منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنعقد في العام 2022"، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون ذات طابع عربي وإقليمي بهدف تشبيك الشركات الناشئة الأردنية ومساعدتها على النمو والتوسع ومحاولة استقطاب الاستثمارات لها.
ويأتي قرار جمعية "إنتاج" بعقد فعالية قرية الشركات الناشئة العربية، بعد أن جرى تأجيلها تضامنا مع الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان همجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ كان من المقرر تنظيمها خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي. 
إلى ذلك، أكد البيطار أن الجمعية تبدأ التحضير لعقد الفعالية التي من المخطط أن تجمع في حدث واحد حوالي 50 جهة استثمارية وشركة رأسمال مغامر أردنية وعربية، وحوالي 100 شركة ناشئة أردنية وعربية من الشركات الناشئة في مراحل الفكرة أو النمو والتوسع والبحث عن استثمار.
وأكد أهمية الفعالية في توجيه الأنظار الى السوق الأردنية والشركات الناشئة الأردنية.
وبين أن الهدف من إقامة فعالية قرية الشركات الناشئة في المنتدى هو تسليط الضوء على الشركات الناشئة الأردنية وتمكينها من لقاء خبراء ومسؤولين ومهتمين ومستثمرين في ريادة الأعمال، لافتا الى أن "إنتاج" تسعى للمواظبة على عقد هذه الفعالية في إطار دورها لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتجاوز تحدياتها الرئيسية بالتعاون مع كل أطراف منظومة ريادة الأعمال؛ حكومة وقطاعا خاصا ومستثمرين، وخصوصا في مجال التشبيك مع الصناديق والجهات الاستثمارية ولترويج قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة الأردنية في المنطقة والعالم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مزارعون يعملون في حقل بمنطقة الأغوار الاردنية - (أرشيفية)

مصفوفة الإصلاح.. %61 الإنجاز في قطاع الزراعة

منذ 51 دقيقة
1704437177946

الذهب يرتفع مع إقبال على الملاذات الآمنة

منذ11 ساعة
نفط خام - (تعبيرية)

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

منذ12 ساعة
2931211-1149059555

شحنات القمح العابرة لقناة السويس تتراجع 40%

منذ24 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.15 %

18 كانون الثاني 2024
الأردن يجهز فرصا استثمارية واعدة متكئا على قواعد وممكنات متينة

الأردن يجهز فرصا استثمارية واعدة متكئا على قواعد وممكنات متينة

17 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

الحرب تدخل منحنى جديدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا أكثر؟

نادر رنتيسي |اليوم

الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

خالد دلال |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 