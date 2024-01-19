فعالية "الشركات الناشئة" في تشرين الثاني

إبراهيم المبيضين

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عمان- أعلن المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" م.نضال البيطار، أول من أمس، أن الجمعية قررت تنظيم فعالية قرية الشركات الناشئة العربية في الأردن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وبين البيطار، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذه الفعالية ستنعقد على هامش فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا اي سي تي فورم" الذي ينظم في الأردن مرة كل سنتين، كواحد من أكبر المنتديات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنية في المنطقة.وقال البيطار "فعالية قرية الشركات الناشئة العربية ستنعقد للمرة الثانية بعد نجاحها في الدورة الأولى التي نظمت على هامش منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنعقد في العام 2022"، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون ذات طابع عربي وإقليمي بهدف تشبيك الشركات الناشئة الأردنية ومساعدتها على النمو والتوسع ومحاولة استقطاب الاستثمارات لها.ويأتي قرار جمعية "إنتاج" بعقد فعالية قرية الشركات الناشئة العربية، بعد أن جرى تأجيلها تضامنا مع الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان همجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ كان من المقرر تنظيمها خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي.إلى ذلك، أكد البيطار أن الجمعية تبدأ التحضير لعقد الفعالية التي من المخطط أن تجمع في حدث واحد حوالي 50 جهة استثمارية وشركة رأسمال مغامر أردنية وعربية، وحوالي 100 شركة ناشئة أردنية وعربية من الشركات الناشئة في مراحل الفكرة أو النمو والتوسع والبحث عن استثمار.وأكد أهمية الفعالية في توجيه الأنظار الى السوق الأردنية والشركات الناشئة الأردنية.وبين أن الهدف من إقامة فعالية قرية الشركات الناشئة في المنتدى هو تسليط الضوء على الشركات الناشئة الأردنية وتمكينها من لقاء خبراء ومسؤولين ومهتمين ومستثمرين في ريادة الأعمال، لافتا الى أن "إنتاج" تسعى للمواظبة على عقد هذه الفعالية في إطار دورها لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتجاوز تحدياتها الرئيسية بالتعاون مع كل أطراف منظومة ريادة الأعمال؛ حكومة وقطاعا خاصا ومستثمرين، وخصوصا في مجال التشبيك مع الصناديق والجهات الاستثمارية ولترويج قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة الأردنية في المنطقة والعالم.