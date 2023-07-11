الثلاثاء 11 تموز 2023
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فلاورد تطور عملياتها في إدارة الموارد البشرية بالتعاقد مع SAP

Floward x SAP
فلاورد
أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن تعاقدها مع SAP، الشركة الأولى عالمياً في برمجيات تطبيقات المؤسسات، لتطوير عملياتها في إدارة الموارد البشرية من خلال تطبيق نظام SAP SuccessFactors السحابي. اضافة اعلان

وستشهد فلاورد العديد من التحديثات لعملياتها من خلال تطبيق نظام SAP SuccessFactors حيث سيتم توفير ميزات جديدة التي تسهل بعض العمليات الجوهرية في إدارة الموارد البشرية مثل إدارة الرواتب، وتوفير فرص التعلم والتطوير، ومختلف مهام إدارة القوى العاملة. وكما أنه سيقوم هذا التطبيق بإضافة ميزة جديدة ستساعد في تبسيط عملية التوظيف التي تشمل إعداد الموظفين الجدد وإنهاء الخدمات.

وإحدى الميزات المبتكرة الذي يوفرها هذا التطبيق هي خدمة تنفيذ الاستبيانات التي تمكّن الشركة من التعرف على مدى رضا موظفيها من خلال البيانات التحليلية التي يتم عرضها بعد انتهاء الموظف من إجراء الاستبيان. وسيساعد هذا فلاورد في اتخاذ قرارات مدروسة تساهم في تحسين خدمة القوى العاملة لديها.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق ميزة الامتثال القانوني الآلي الذي سيقوم بتنبيه الشركة بشكل فوري عن أحدث التغييرات القانونية، وستعمل فلاورد على الاستفادة الكاملة من هذا التطبيق للبقاء على اطلاع تام، نظرًا لكونها شركة تعمل في تسعة دول.

ولن تقوم هذه الشراكة بتسهيل مهام فريق الموارد البشرية فحسب، بل سوف توفر تجربة أفضل للموظفين من خلال واجهة سهلة الاستخدام، حيث سيتمكنون من عرض لوحة المعلومات الخاصة بهم وإدارة متطلباتهم في مكان واحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن سعداء بالتعاقد مع SAP، واحدة من أهم الشركات العالمية في إدارة الموارد البشرية. ونحن على إيمان أن هذه الشراكة ستسهل وترتقي بعملية إدارة الموارد البشرية لدينا، وستساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تدعم نجاح الشركة، بالإضافة إلى تمكين ودعم فريق العمل لدينا."

وقال مدير عام SAP الكويت والبحرين، السيد/ بديع حكيم: "تدعم SAP عمليات وأطر وإجراءات الشركات ليتمكنوا من التركيز على عملياتهم التجارية الأساسية. من خلال اعتماد حلول SAP SuccessFactors، استثمرت فلاورد، الشركة الرائدة في مجال الورود والهدايا في المنطقة، في أعضاء فريق عملها وثقافتها الداخلية. حيث سيعمل برنامج إدارة رأس المال البشري السحابي على تحسين عمليات الموارد البشرية، وتبسيط إدارة المواهب، وتحسين تجربة الموظف."

ومن المتوقع ان تحقق فلاورد تحديثات عدة في إدارة الموارد البشرية لديها من خلال دمج التكنولوجيا المبتكرة التي ستساعدها في تحقيق نتائج استثنائية.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء. 
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