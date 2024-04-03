"فلس الريف" تزود 317 موقعا ومنزلا بالكهرباء

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عمان - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 317 منزلا وموقعا بكلفة مليون و621 ألف دينار.وقال الخرابشة في تصريح إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية.وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 384 ألف دينار، كما شملت القرارات التجمعات السكانية المكونة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة 196 ألف دينار، وشملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة 79 ألف دينار.ووفق المومني، شملت القائمة التي أقرتها اللجنة، شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة 10 الآف دينار دعما للأسر من ذوي الدخل المحدود.كما شملت القائمة شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بقيمة إجمالية بلغت 12 ألف دينار، إيماناً من الوزارة بدورها في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.وتشمل الفئات الواردة في قوائم اللجنة إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 67 ألف دينار، لتسهيل دفن الموتى خلال فترة الليل.وأشار المومني إلى أن "فلس الريف" يدعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم استنادا لأسس معتمدة لـ "فلس الريف"، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، وبلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع 94 ألف دينار.وأوضح أن "فلس الريف" ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 53 ألف دينار.وأضاف، "الفئات المستهدفة شملت أيضا المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج التنظيم بكلفة بلغت 48 ألف دينار، دعما للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".-(بترا)