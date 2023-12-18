"فلس الريف" يزود 363 موقعا ومنزلا بالكهرباء

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عمان- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أمس، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي خلال تشرين الثاني الماضي.وبموجب القرار بلغ إجمالي المنازل والمواقع 363 بكلفة 1.57 مليون، منها 320 منزلا وموقعا بكلفة 1.14 مليون دينار بواسطة الشبكات الاعتيادية.وقال الخرابشة، في تصريح صحفي إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع لإيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 370 ألف دينار لهذا المشروع.كما تشمل القرارات وفقا للمومني، تجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى، وبلغت كلفة المشروع 174 ألف دينار، كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة إجمالية بلغت 86 ألف دينار.كما شملت القائمة شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية بلغت 9 آلاف دينار، ويأتي هذا البند دعما للأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.كما شملت قائمة الدعم شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 69 ألف دينار، ويأتي دعم الوزارة لهذه المشاريع إيماناً بدورها في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز اعتمادهم على الذات.كما تشمل الفئات الموافق عليها خلال اجتماع اللجنة إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 44 ألف دينار، تسهيلا على المواطنين لدفن موتاهم خلال فترة الليل.وأوضح أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام الـ10 الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 43 ألف دينار.واستكمل المومني، الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آباراً إرتوازية والواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 60 ألف دينار، دعما من الوزارة للمزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.وبين أن فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع المتعلقة بالقطاعات الحكومية، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع 160 ألف دينار.أما ما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة البديلة فقد وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة بواقع (43) منزلا للأسر العفيفة ووالأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية على هذه الفئة، ما يساهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لها وتحسين المستوى الاقتصادي.-(بترا)