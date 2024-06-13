 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فنادق البحر الميت الأعلى إشغالا خلال العيد

64 % نسب إشغال فنادق الخمس نجوم بالبحر الميت ‎
أحد منتجعات البحر الميت - (الغد)
عمان- استحوذت فنادق البحر الميت فئة الخمس نجوم على أعلى نسبة إشغال في المملكة ووصلت إلى 80 % خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات.اضافة اعلان
وقال هلالات: "إن فنادق العقبة بفئاتها كافة، جاءت في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة إشغال فئة الخمس نجوم 72 % خلال عطلة "الأضحى"، وبلغت نسبة إشغال فنادق الأربع نجوم 77 % مقارنة بـ82 % خلال "الأضحى" الماضي، متراجعة بنسبة
 5 %، وبلغت نسبة إشغال الفنادق فئة الثلاث نجوم 68 % متراجعة بنسبة 6 %.
وفي العاصمة عمان، بلغت نسبة إشغال الفنادق فئة الخمس نجوم 52 % مسجلة نسبة تراجع وصلت إلى 12 %، وبلغت نسب إشغال فنادق الأربع نجوم 37 % وهي النسبة ذاتها في "الأضحى" الماضي، وتراجعت نسبة إشغال فنادق الثلاث نجوم 18 % خلال عطلة العيد.
وسجلت فنادق منطقة البحر الميت فئة الأربع نجوم، نسبة إشغال بلغت 50 % متراجعة بنسبة وصلت إلى 25 % مقارنة مع عطلة "الأضحى" الماضي.
وأكد هلالات أن فنادق البترا تعاني من تراجع، إذ بلغت نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم 6 % متراجعة بنسبة 28 % عن عطلة "الأضحى" الماضي، وسجلت فنادق فئة الأربع نجوم نسبة تراجع
 19 % لتسجل نسب الإشغال 2 % خلال عطلة العيد المقبلة، وتراجعت نسب إشغال فنادق الثلاث نجوم 28 % مقارنة بعطلة العيد الماضي، لتسجل نسبة 2 %.
وشهد القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص تراجعا ملحوظا في أعداد زواره جراء استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ما يزال جيش الاحتلال يرتكب فيها أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنين من الأطفال والنساء.
وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق. 
ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.
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