"فيتش" تجدد تصنيف شركة الحكمة بـ"إيجابي مستقر"

اضافة اعلان

عمان - الغد - أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات مراجعة النظرة المستقبلية لشركة أدوية الحكمة إلى إيجابية من مستقرة، مع تأكيد التصنيف الافتراضي طويل الأجل للمصدر عند BBB سلبي، كما أكدت وكالة فيتش، التصنيف غير المضمون "BBB-" لشركة الحكمة للتمويل المسجلة في الولايات المتحدة كشركة محدودة المسؤولية.وتعكس مراجعة النظرة النمو العضوي القوي للشركة من خلال التوسع في السوق وبصمة التصنيع المستثمرة جيدًا مع سعة ومرونة تشغيلية كافية، كما أفادت الوكالة في تقرير لها صدر الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه ينتج عن هذه الخصائص ربحية قوية وتدفقا نقديا حرا قويا، وهو ما يؤكده انخفاض الرافعة المالية في خضم تقلبات السوق. وتوقعت فيتش ترقية التصنيف إلى "BBB"، إذا واصلت الشركة نموها القوي عبر أسواق متعددة، مع الحفاظ على تخصيص رأس المال الحصيف الذي يترجم إلى تحسن في التدفق النقدي واستمرار انخفاض الرافعة المالية المنخفضة.وتعكس هذه التصنيفات، حسب فيتش، مكانة الشركة الدفاعية في السوق في أسواق الأدوية (generic) المتخصصة، مما يولد ربحية قوية وتدفقا نقديا مع سياسات مالية متحفظة، وتعكس كذلك حجمها المحدود مقارنة بنظيراتها على مستوى العالم.وبشأن محركات التصنيف الرئيسية في حالة شركة الحكمة، أفادت فيتش بوجود أربعة عوامل أدت إلى رفع التصنيف هي:أولا: نموذج الأعمال المرن: تنبع مراجعة النظرة المستقبلية إلى الإيجابية من الرافعة المالية المنخفضة المستمرة للشركة، والتي تدعمها نموها القوي وربحيتها التشغيلية القوية وتوليدها المستمر للعملات الأجنبية على الرغم من تقلبات أسعار الصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتقلبات في قطاع الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة. وفي حين، أن حجم الشركة ما يزال أصغر من نظرائه، فإن ذلك يعوض من خلال الرافعة المالية المحافظة، واستمرار الشركة في دخول أسواق جديدة وتوسيع حصتها في السوق في الأسواق الحالية.ثانيا: العمليات المتخصصة في مجال الأدوية الجنيسة: يعكس التصنيف مكانة الحكمة كواحدة من أكبر ثلاث شركات مصنعة في سوق الأدوية الجنيسة الأميركية الجذاب والمربح للغاية، ومكانتها المتوسطة في الأدوية الجنيسة الأميركية، ومكانتها القوية في مجال الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وعلى الرغم من بعض التقلبات في قسم الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة، فقد أثبتت شركة الحكمة إمكانات نمو عضوي في أعمالها الرئيسية الثلاثة. وتتوقع فيتش نموًا بأرقام فردية عالية، مدعومًا بالتوسع في السوق لقطاع الأدوية الجنيسة القابلة للحقن في أوروبا وكندا، إضافة إلى البدائل الحيوية والأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقعت الوكالة أن يظل قسم الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة متقلبًا، لكن "نعتقد أن الحكمة ستستفيد من قدرتها التصنيعية في الولايات المتحدة في قطاع الأدوية الجنيسة لدفع أدائها وتقليل اضطرابات سلسلة التوريد."ثالثا: ربحية قوية: توقعت فيتش تعافي هامش EBITDA فوق 27 % في العام 2023، بعد انخفاضه الناجم عن ضغوط التسعير في أعمال الأدوية الجنيسة الأميركية خلال العام 2022. "ونفترض اعتدالًا طفيفًا في هامشها المرتفع في الهيكلية بشكل أكبر. تجارة الأدوية الجنيسة المربحة عن طريق الحقن، وزيادة مطردة في الأعمال التجارية التي تحمل علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعض التقلبات في أعمال الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة بسبب الأسعار والضغوط التنافسية."وتستند ربحية الحكمة، إلى الامتياز التشغيلي لمواقع التصنيع الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، مما يوفر مرونة في الإنتاج وسلسلة إمداد قصيرة تعزز التحكم في التكاليف.رابعا: هوامش تدفق نقدي مرضية: توقعت فيتش أن يظل هامش التدفق النقدي القوي بعد توزيع الأرباح في الحكمة حوالي 3 % -5 %، وهو متناسب مع التصنيف. وهذا يفترض أن نسبة توزيعات الأرباح ثابتة بنسبة 20 % -30 % ونفقات رأسمالية طبيعية عند 9 % من المبيعات، مما يعكس توقعات بالاستثمار لزيادة القدرات الداخلية.خامسا: سياسة مالية تدعم الرافعة المالية المنخفضة: زادت الرافعة المالية الصافية للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة الحكمة إلى 1.5 مرة في العام 2022، بعد استحواذها الممول بالديون على شركة Custopharm وبرنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 300 مليون دولار أميركي. "وفي حين أننا نتوقع استثمارات إضافية في النمو غير العضوي لاستكمال الاستثمارات في القدرات الداخلية، ودفع توزيعات الأرباح التدريجي، فإن التوقعات الإيجابية تستند إلى صافي الرفع المالي للشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المتبقي عند أو أقل من مستوى الحساسية الإيجابية 1.5x للتصنيف حتى العام 2026."سادسا: المخاطر التنظيمية والسياسية: تعمل الحكمة في أسواق الأدوية الجنيسة المختارة، والتي يتوقع أن توفر فرصًا للنمو الهيكلي، نظرًا لتزايد عدد السكان وكبار السن مع زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية. ومع ذلك، تخضع هذه الأسواق لمزيد من التدقيق التنظيمي، ويمكن أن تشهد المزيد من ضغوط الأسعار. وتتوقع الوكالة، أن تتخطى الحكمة تحديات السوق من خلال الحفاظ على مكانتها في السوق أو تعزيزها، مدعومة بشبكة التصنيع المستثمرة جيدًا مع زيادة السعة، والتركيز على التكاليف، والتحول التدريجي نحو المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى (مثل المواد القابلة للحقن والبدائل الحيوية)، ومن خلال عمليات مرنة في ظروف السوق المتغيرة.