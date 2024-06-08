في عهد الملك.. الأردن يجسد شراكات اقتصادية وتجارية مميزة عالميا

طارق الدعجة

الاتفاقيات التجارية تسهم بتنويع خيارات الاستيراد وتعزيز مخزون السلع

ضرورة إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن لتخفيف كلف التشغيل

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عمان- دفعت الرؤى والجهود التي يقوها جلالة الملك عبدالله الثاني في تجسيد شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع مختلف دول العالم بالإضافة إلى استقرار بيئة الأعمال وتوفر الكوادر المؤهلة ما عزز مكانة المملكة كفرصة استثمارية كبيرة بالمنطقة.

ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.

الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم ساهمت في وصول المنتج الوطني الى اسواق دولة 150 حول العام تضم اكثر من 1.5 مليار مستهلك كما فتحت الباب للاستثمارات العربية والأجنبية للقدوم إلى المملكة علاوة على ذلك في تنويع خيارات الأردن في استيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.

ويوجد في المملكة 165 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 613 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 268 الف فرصة عمل.

وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.272 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2023، بواقع تصدير أكثر من 1500 سلعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم فيما قفزت قيمة المستوردات إلى 18.259 مليار دينار بنهاية 2023.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية دخلت منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تلقته من جلالة الملك ما عكس على نمو وتطور القطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الجغبير الى للزيارات الميدانية التي قام بها جلالته للعديد من المصانع وبقطاعات مختلفة والتي تعتبر بمثابة رسالة للجميع بأهمية القطاع الصناعي كداعم ومحرك رئيس للاقتصاد الوطني فيما تشكل ايضا حافزا لمواصلة العمل وزيادة الانتاج والتوسع بالاستثمار.

وقال ان الاهتمام المحلي السامي خاص بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ومهدت لأن يصبح الأردن اليوم مركزا إقليميا آمناً، محط أنظار كبرى المنظمات العالمية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وأضاف تجلت جهود جلالته الحثيثة بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تم البدء في تنفيذها مطلع العام الماضي وتبنت القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باستهداف رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار الى حوالي 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، بالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية من ما يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 الى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف عامل.

وقال الجغبير إن القطاع الصناعي حقق نموا وقفزات نوعية على مستوى الإنتاج، وزادت القيمة المضافة للقطاع من مليار دينار عام 1998، إلى 7.33 مليار دينار عام 2022، ويلاحظ ذلك من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من ما يقارب 19 % من الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 25 % خلال العام الماضي.

وبين الجغبير ان القطاع الصناعي الذي تصل حصته بالسوق المحلية إلى 45 %، يعتبر القائد لقاطرة الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس للنمو والتنمية المستدامة وتوليد فرص العمل، والزاخر بالفرص الواعدة الداعمة لتحقيق الاعتماد على الذات.

وأكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات واسعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني سايرت التطورات التي شهدتها المملكة الى ان اصبح اليوم يشكل 70 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح أن القطاع التجاري استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة وتمكن من خلالها الوصول للأسواق العالمية بكل سهولة ويسر وتنويع خياراته واستيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة وتوفيرها السوق المحلية بكل الظروف بجودة عالية.

وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني وشريك رئيسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا بتحقيق الامن الاقتصادي الوطني مثلما يعمل على تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤسساته المختلفة.

وأشار الى أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من 38638 عاملا وعاملة خلال عام 2000، ليصل إلى اكثر من 613185 عاملا وعاملة عام 2023 فيما يعد المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

وبين الحاج توفيق أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغت خلال عام 2000 نحو 4.547 مليار دينار، فيما ارتفعت إلى 32.592 مليار دينار عام 2022.

وأكد أن الأردن توج مسار اقتصاده الذي خطه قائد البلاد بتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص برؤية التحديث الاقتصادي، والتي ضامنها الأول جلالة الملك، ووضعت القطاع التجاري والخدمي بقائمة الأولويات لتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني، خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع "إن الأردن، وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع ان يحقق إنجازات اقتصادية واسعة وبات اليوم موطنا للاستثمار والتجارة وبيئة حاضنة للأعمال.

واضاف الطباع ان الأردن استطاع بفضل الجهود والرؤى الملكية السامية أن يكون قادرا على مجاراة الاقتصادات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وبناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وبين أن الأردن استطاع إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية خلال عهد جلالته الميمون، خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا أن الأردن يعد محط اهتمام وموطنا للاستثمار، لتوفر الأمن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشاريع كبرى، وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.





وأشار الطباع الى أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته؛ إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 36 مليار دينار بالأسعار الجارية خلال العام 2023، إلى جانب تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأردن 34.7 مليار دينار. وأكد أن الجمعية مستمرة في تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية على الصعيدين العربي والدولي.

وأشار الطباع الى مجموعة من الإجراءات لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات والأزمات العالمية، في مقدمتها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعمل على إدارتها بشكل مشترك، إضافة الى إنشاء لجان خاصة بالأزمات الاقتصادية للحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري إن اندماج الأردن بمنظومة الاقتصاد العالمي قاد القطاع الصناعي نحو الازدهار والمنافسة واتاحة الفرص أمام نمو وتطور اقتصاد المملكة لجهة تنامي الصادرات وتنويع الاسواق وزيادة الانتاج والاستثمار. وقال الخضري إن الأردن تمكن بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية حيث اعطت الفرصة للمنتجات الصناعية الأردنية لاختراق الاسواق التقليدية رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.

وأكد الخضري ان الجمعية تحرص باستمرار على التقاط الرسائل والتوجهات الملكية التي تدعو الى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة الصادرات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وقال الخضري إن رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.

وأضاف "نحن اليوم أمام فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع الصناعي وصادراته استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد الخضري أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعية والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.

وطالب الخضري بضرورة إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن لتخفيف كلف التشغيل وتوسيع حصة المنتج الأردني بالسوق المحلية، مشيرا الى أن الصادرات الصناعية الأردنية تشكل اليوم 90 % من الصادرات الكلية للمملكة وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الخضري أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات بالإضافة الى دعم المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج للصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصا وان الصناعة الوطنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية.

