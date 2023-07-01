الأحد 02 تموز 2023
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قبول 9 طلبات لترخيص محطات شحن كهربائية

محطة شحن كهربائية
محطة شحن كهربائية
   تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي 9 طلبات لرخص جديدة لمحطات شحن كهربائية عامة فيما كان عددها 4 طلبات الشهر السابق وطلبا واحدا فقط خلال نفس الشهر من العام الماضي.اضافة اعلان
وبحسب هيئة الطاقة والمعادن، فقد قبلت الهيئة طلبا واحدا لتجديد رخصة محطة شحن كهربائية عامة خلال الشهر الماضي.
وقالت الهيئة إنها منحت موافقات لـ2000 عداد شحن مركبات كهربائية، ويتوفر حاليا 54 رخصة لمحطات شحن منها 41 عامة و13 خاصة، وإن هناك عدة محطات شحن قيد الإنشاء بانتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل.
وأصدرت الهيئة حديثا تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وقامت بتحديد تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حالياً، مؤكدة الاستمرار في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية.
ووفقا لهذه التعليمات المنشورة حديثا في الجريدة الرسمية، وفيما يخص محطات الشحن الخاصة فإنه لايجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق البدء بتطبيق نظام التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري على بعض القطاعات منها شحن المركبات الكهربائية، حيث اعتمدت الهيئة 3 فترات؛ الأولى فترة الذروة تحددت بين الساعة الخامسة مساء ولغاية الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، والفترة الثانية خارج أوقات الذروة بين الساعة السادسة صباحا والثانية بعد الظهر، واعتبار بقية اليوم على أنه الفترة الثالثة وهي الذروة الجزئية. 
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