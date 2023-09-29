"قرية الشركات الناشئة" تجمع 100 ريادي مع 50 جهة استثمارية

إبراهيم المبيضين

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عمان- بدأت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" التنسيق مع أطراف منظومة ريادة الأعمال الأردنية، تحضيرا لتنظيم فعالية "قرية الشركات الناشئة العربية" بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا للمدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في الجمعية زياد المصري.وقال المصري، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الفعالية من المخطط أن تنعقد يومي الثامن والتاسع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) في العاصمة عمان لتجمع حوالي 50 جهة استثمارية وشركات رأسمال مغامر أردنية وعربية، وحوالي 100 شركة ناشئة أردنية وعربية من الشركات الناشئة في مراحل الفكرة أو النمو والتوسع والبحث عن استثمار".وبين المصري، أن الفعالية تهدف عموما إلى ربط مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة المحلية والعربية مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب وخبراء متخصصين في الشأن الريادي والاستثمار في الشركات الناشئة.وقال "الفعالية التي ستنعقد على مدار يومين، ستركز على عقد اجتماعات ولقاءات منفردة للشركات الناشئة وجمعهم مع مستثمرين مهتمين ومحتملين، وذلك لتمكين الشركات الناشئة من لقاء هذه الجهات الاستثمارية في ملتقى واحد جامع، والاستفادة من بعضها بعضا بتبادل الخبرات والتجارب".وبين أنه سيجري أيضا في الفعالية تنظيم مجموعة من الجلسات المتخصصة التي ستناقش الشأن الريادي والاستثمار في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومناقشة كيفيات وتمكين الشركات الناشئة من استقطاب الاستثمار، والتوسع في العمل والوصول الى الأسواق العربية والأجنبية.وقال المصري "عقد هذه الفعالية يأتي في إطار دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتجاوز تحدياتها الرئيسية بالتعاون مع كل أطراف منظومة ريادة الأعمال، حكومة وقطاعا خاصا ومستثمرين، وخصوصا في مجال التشبيك مع الصناديق والجهات الاستثمارية ولترويج قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة الأردنية في المنطقة والعالم".ولفت الى أن هذه النسخة من الفعالية هي الثانية بعد نجاح الجمعية في تنظيمها العام الماضي، على هامش انعقاد منتدى الاتصالات وتقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "المينا اي سي تي فورم".وأشار المصري الى أن التمويل ما يزال يمثل تحديا رئيسيا في بيئة ريادة الأعمال، وخصوصا في المراحل المبكرة للشركات الناشئة أو التي تسعى للتوسع إقليميا وعالميا.