الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطاع المطاعم والحلويات يقود حركة السوق المحلي

شاب يعرض معمول العيد - (أرشفية)
شاب يعرض معمول العيد - (أرشفية)

تشهد قطاعات تجارية حالة من النشاط التجاري خاصة قطاع المطاعم والحلويات ومستلزمات الضيافة مدعوما بحلول عيد الفطر، فيما الحركة أقل بالمواد الغذائية والألبسة والأحذية.

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وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وجود تباين في نشاط القطاعات التجارية مع قرب حلول عيد الفطر، لافتا إلى وجود تحسن بنشاط قطاع المطاعم، لكنه لم يصل إلى ما كان عليه في مواسم سابقة، بالإضافة لنشاط الطلب على الحلويات ومستلزمات العيد، متوقعا زيادة وتيرتها في اليومين المقبلين.


ورأى الحاج توفيق، أن حركة التجارة بالسوق المحلية متأثرة بتداخل مواسم التسوق مع بعضها وتبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، الذي أثر على مختلف مظاهر الإنفاق والنشاطات الاجتماعية التي كان يشهدها الشهر الفضيل في الظروف الطبيعية.


من جهته، بين نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن نشاط تجارة الألبسة والأحذية بالسوق المحلية متوسطة بالرغم من تزامن موسمي عيد الفطر والصيف معا.


وعبر علان، عن أمله بأن تشهد الساعات القليلة التي تفصلنا عن حلول عيد الفطر، نشاطا على شراء الألبسة والأحذية وبما يسهم في زيادة مبيعات القطاع لتعويض جزء من حالة التراجع والركود التي يشهدها.


بدوره، لفت ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، إلى أن حركة النشاط التجاري بالقطاع بشكل عام طبيعية، لكن يوجد طلب على أدوات صناعة كعك العيد وبخاصة مواد السميد والطحين والعجوة .


وأشار الى وجود حركة على بعض المواد الجاهزة كالسكاكر والشوكلاته والتوفي، بالإضافة لمادة الارز كون الكثير من المواطنين يستخدمونها في إخراج صدقات وزكاة الفطر.

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