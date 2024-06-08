قطاع النقل.. قفزات نوعية ومطالبات بتوسيع استخدام التكنولوجيا

تيسير النعيمات

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عمان - شهد قطاع النقل في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا كبيرا، شمل التشريعات الناظمة، والبنى التحتية، وانماط النقل وتحديثها، وادخال التكنولوجيا، واستخدام انماط نقل حديثة.وللبناء على الإنجازات التي تمت خلال الـ25 عاما الماضية، أكد وزراء نقل سابقون لـ"الغد" ضرورة التركيز على وضع خطط طموحة لتوسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في قطاع النقل في الأردن لجعل نظام النقل أكثر ذكاءً وكفاءة وسهولة استخدام.ومن اهم المشاريع التي يجب العمل عليها، بحسب الوزراء السابقين، دراسة إمكانية السماح بتشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الأردن والمبادرة بإجراء تجارب تشغيلية لهذه المركبات لتطوير التشريعات اللازمة وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة للاستخدام هذه المركبات، فضلا عن تأهيل وتدريب العاملين في القطاع وتقديم مزيد من الحوافز لقطاع الشحن البري.وزير النقل السابق المهندس هاشم المساعيد قال ان قطاع النقل تطور في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل كبير، وشمل الأمر تطوير التشريعات الناظمة للقطاع، والبنى التحتية، وانماط النقل وتحديثها، وادخال التكنولوجيا، وادخال انماط نقل حديثة وذلك لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقصادية والبيئة المستدامة، وزيادة الاستثمار بهذا القطاع.ويساهم قطاع النقل في المملكة بحوالي 9 % من الناتج القومي الاجمالي، كما يسهم في تحسين الخدمة للمواطنين اضافة لخلق فرص عمل للمواطنين بشكل مباشر او غير مباشر، بحسب المساعيد.وعرض المساعيد للتطور الذي شهده قطاع النقل خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية، ففي مجال نقل الركاب والبضائع، تم إنشاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتكون المنظم لهذا القطاع والذي كان يتبع لعدة وزارات ومؤسسات متداخلة في هذا القطاع، وقد تم فيما بعد ضم قطاع نقل البضائع واصبح اسمها هيئة تنظيم النقل البري.وقد عملت الهيئة على وضع التشريعات الازمة لتحسين قطاع النقل وإدخال انماط جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاع والشراكة بين القطاع العام والخاص، مما ادى الى تحسين مستوى خدمات نقل الركاب وزيادة التغطية لخدمات النقل وتحديث وسائط نقل الركاب وكذلك إنشاء مراكز الانطلاق والوصول وتحسين الخدمات اللوجستية المرافقة، والتشجيع على إنشاء شركات النقل سواء في نقل الركاب او البضائع والتقليل من الملكية الفردية، بحسب المساعيد.ودلل المساعيد على تحسين مستوى خدمات نقل الركاب بإدخال النقل الجامعي والنقل المدرسي والتكسي المميز وخدمات التطبيقات الذكية، وإدخال انماط نقل جديدة مثل الباص ذي التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء والذي وصلت كلفته الى 153 مليون والذي افتتحة جلالة الملك هذا العام.وفي مجال النقل الجوي، فقد تم تحديث وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي لزيادة تنافسيته اقليميا والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار وكذلك خدمة لقطاع السياحة، كما جرى تحسين مستمر لخدمات النقل الجوي في مطاري ماركا في عمان ومطار الملك حسين في العقبة.أما في قطاع النقل البحري فتم نقل الميناء القديم الى جنوب خليج العقبة وإنشاء ميناء حديث يوفر خدمات الاستيراد والتصدير بشكل فعال من خلال أرصفة متخصصة كميناء الحاويات والبضاع العامة والنفط والغاز البترولي السائل والغاز الطبيعي وميناء لتصدير الفوسفات وميناء للاسمدة والكبريت والأمونيا، بالإضافة لموانئ للحبوب والمواشي وغيرها. ويعتبر الميناء منافسا اقليميا لخدماتة اللوجستية المتعددة والسعات التخزينية الكبيرة.من جانبها، اعتبرت وزيرة النقل السابقة المهندسة لينا شبيب ان النقل شهد في عهد جلالته نقلة نوعية في مختلف قطاعاته، مؤكدة ان علينا البناء على هذه الانجازات للتقدم نحو الافضل.وأشارت شبيب الى تطوير منظومة الموانئ ومنها ميناء الحاويات ليصبح فاعلا فضلا عن انشاء ميناء جديد مما طور وزاد من امكانيات النقل البحري، مؤكدة أن هناك نقلة نوعية في تطوير منظومة الموانئ ضمن مساهمة القطاع الخاص مثل ميناء الحاويات.وأشارت الى تحديث وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي الذي رفع من سوية المطار وحسن مستوى الخدمات ليصبح المطار منافسا اقليميا بعد انشاء المدرج الشمالي وتنوسعة وتحسين الخدمات في مطاري الملك حسين في العقبة ومطار ماركا اذ ان شركات الطيران العالمية تعتمد مطاراتنا لمستوى الامان المرتفع والخدمات المتميزة في مطاراتنا.كما اشارت شبيب الى الجهود المبذولة لتحديث اسطول الملكية الأردنية ورفع سوية الخدمات على هذا الناقل الوطني.وتطرقت الى الموانئ البرية وانجاز ميناء الماضونة، معتبرة انه مهم ليتحول الأردن الى منطقة لوجستية وليس منطقة عبور "وهذه احدى محركات رؤية التحديث الاقتصادي خدمات ذات قيمة مضافة وهذه احدى المحركات في التحديث".كما عرجت على إنجاز مشروع الباص سريع التردد ما يعد تطورا مهما في النقل الجماعي للركاب ويزيد من ثقة المواطنين في استخدام وسائط النقل العام ويخفف من استخدام المركبات الخاصة ومن الازدحامات المرورية ويقلل من حوادث السير.من جهته، قال وزير النقل السابق المهندس جميل مجاهد ان قطاع النقل في الأردن شهد تطورات كبيرة شملت تحسين البنية التحتية، اذ تم توسيع وتحديث شبكة الطرق الداخلية والخارجية ما ساهم في تحسن حركة المرور وتدفق البضائع والركاب وربط مراكز الانتاج بالأسواق المحلية والدولية.وأشار مجاهد الى إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بهدف توفير مطار حديث بمرافق متطورة وخدمات ذات مستوى عال من الجودة والسلامة والذي تم تنفيذه بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية.وفي مجال تطوير الهيكلية المؤسسية والتنظيمية والسياسات، قال مجاهد انه تم انشاء ثلاث هيئات تنظيمية لقطاع النقل في الأردن (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية، هيئة تنظيم الطيران المدني). وتم إعادة النظر بالمنظومة التشريعية للقطاع بهدف تشجيع الاستثمار في تقديم خدمات النقل وزيادة مشاركة القطاع لتوفير التمويل لخدمات ومشاريع النقل. اضافة الى تبني استراتيجيات وطنية لتطوير قطاع النقل والنهوض بالخدمات المقدمة وتحسين السلامة وتقديم حوافز وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون.وتطرق الى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي اشتملت على جملة من الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل من خلال تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي للرؤية.ويرى مجاهد ان استخدام التكنولوجيا في قطاع النقل في الأردن أدى الى مواجهة الكثير من التحديات التي كانت تواجه المشغلين والمستخدمين لوسائل النقل ومن أهمها تقليل الزمن والجهد حيث أصبح من الممكن الوصول الى الوجهة بشكل أسرع وأسهل من خلال استخدام تطبيقات تحديد الموقع، وتحسين سلامة الركاب وتحسين حركة المرور، وتحسين التواصل والاتصال بين مقدمي الخدمة والمستخدمين.وللبناء على الإنجازات التي تمت خلال الـ25 عاما الماضية، دعا مجاهد للتركيز على وضع خطط طموحة لتوسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في قطاع النقل في الأردن لجعل نظام النقل في الأردن أكثر ذكاءً وكفاءة وسهولة استخدام، ومن اهم المشاريع التي يجب العمل عليها هو دراسة إمكانية السماح بتشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الأردن والمبادرة في اجراء تجارب تشغيلية لهذه المركبات لتطوير التشريعات اللازمة وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة للاستخدام هذه المركبات.وتابع "لقد زاد الاهتمام من قبل العديد من الدول بالمركبات ذاتية القيادة في الآونة الأخيرة باعتبارها ستكون مستقبل التنقل لما تمتاز به من تخفيف للازدحام المروري وتحسين جودة الحياة وتحقيق درجات سلامة عالية.