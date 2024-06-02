 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطيش للراغبين بالعمل المصرفي: دربوا أنفسكم على الالتزام منذ الآن

الجامعة الأردنية - فرع العقبة
الجامعة الأردنية - فرع العقبة

تقول سوزان قطيش لطلبة الجامعة الأردنية - فرع العقبة، إن موظف القطاع المصرفي الناجح يجب أن يدرب نفسه خلال أيام الدراسة، فلا شيء يأتي بسهولة، الالتزام أساس أي شيء في سوق العمل، وفي البنوك التركيز عليه بشكل أكبر، بسبب الانضباط العالي المطلوب.

اضافة اعلان

 

 وتقول قطيش، وهي مديرة في البنك الأردني الكويتي لفرع مدينة العقبة، خلال جلسة ضمن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي، الذي تنفذه مؤسسة إنجاز، بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، إنها سعيدة بوجودها مع مجموعة من الشباب الذي يسعى للتأهل إلى سوق العمل.


وتحدثت قطيش عن مسيرتها الوظيفية التي بدأتها عام 2004، أي أن لديها خبرة تصل إلىما يقارب 20 عاماً في العمل المصرفي، إذ بدأتها موظفة على الصندوق، ثم تطور مسارها الوظيفي، إلى خدمة عملاء ثم الإشراف، بعدها عملت مساعدة لمدير فرع، والآن هي مديرة فرع البنك.


وتؤكد أن الأمر لا يكون سهلا أبدا فهو بحاجة إلى التعب وتطوير الذات، والتعب يشمل الفريق، لأن النجاح يتم مع الفريق الذي يساندك ويتفاعل معك.


وبينت قطيش أن البنك الأردني الكويتي، أول بنك أدخل خدمات الانترنت في المجال البنكي والمصرفي، وحقق جوائز عالمية في خدمات التطبيق البنكي والانترنت، وتحدثت أيضا عن شعار "أكثر من بنك"، وذلك لأنه يقدم خدمات استراتيجية، وخدمات في كافة مجالات العمل، مع زيادة مجموعة الخدمات والمنتجات المقدمة، وخدمات الاستشارات المالية والقانونية والتأمين والوساطة المالية، بالإضافة إلى مساهمة البنك في القضايا الاجتماعية والإنسانية، والدعم للمؤسسات العلمية والتربوية.


وقالت قطيش، "درب نفسك على الالتزام من الآن على السرية المصرفية، وهذه السرية مطلوبة في حياتنا كاملة، ويؤدي إلى التطور والنجاح أسرع، إذ من المهم التفوق العلمي والأخلاقي لذا من الضروري التدرب على هذه الأمور.


وبينت الصعوبات التي تواجه موظف البنك، سواء موظفين أو إداريين، ومن الصعوبات التي تواجه العاملين، هو التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، وهذا الأمر يدرب على الصبر، وعدم التفكير داخل الصندوق، بهدف النجاح، وإيصال صورة مشرقة عن المؤسسة أمام العملاء، ومساعدة العميل على معرفة احتياجاته، وتلبية رغباته.


وأشارت إلى أن العمل في البنك له ميزات مادية واجتماعية، نظرا للانضباط والرقابة والعديد من المميزات الأخرى.


وأكدت على أن الطلبة بحاجة لتدريب انفسهم فيما يتعلق بموضوع الصرف، حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم العملية من ناحية المصروفات والمدخرات والإيرادات وتحديد أولويات الصرف والإدخار حتى لو كان مبلغاً بسيطاً للظروف الطارئة، وخطط الاستثمار في البنوك تكون حسب المبالغ من نظام التوفير أو الودائع، وربطها وعليها عائد أعلى من التوفير.



وأشارت قطيش إلى أن قطاع البنوك يتوفر فيه العديد من الشواغر، وهو قطاع دائم التغير، وتزيد أعداد وظائفه أيضا، وأن القطاع البنكي يعلن في الجامعات عن حاجته لأوائل التخصصات للتوظيف الفوري، ويتم توظيفهم، مؤكدة أن الدورات والشهادات تدعم التقدم للوظيفة، فمن يحمل تقديرا بدرجة جيد جدا مع الدورات، يتم منحه الأولوية على صاحب معدل الامتياز من دون دورات.


وبينت أن البنك يعطي موظفيه دورات في مختلف المجالات، لكن على المتقدم للوظيفة الحصول على دورات في الكمبيوتر فهي مفيدة في هذا المجال لمن يرغب بتطوير الذات، ومن الممكن قبول تخصصات بغير تخصصات المالية والمصرفية، مثل الرياضيات، لكن مع الحصول على دورات في مجال الكمبيوتر، ومهارات التعامل مع العملاء.


وذكرت قطيش أن الوظائف في الفروع محددة، مثل خدمة العملاء والتسهيلات والكفالات، أما في إدارة البنك، هناك العديد من الوظائف، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتسويق، وهي دوائر متخصصة تعمل على دراسة وضع سوق العمل، وتحسين مبيعات البنوك، في حين أن لا أحد يستغني عن تكنولوجيا المعلومات في ظل الهجمات السيبرانية المنتشرة.


يذكر أن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي يتم تنفيذه بالجامعات ضمن تعاون بين مؤسسة إنجاز والبنك الأردني الكويتي، ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة على استفساراتهم، كما يشارك هؤلاء الخبراء قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيًا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.

 


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
djaj-fy-mzrt-dwajn (1)

الصناعة والتجارة: ارتفاع كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية

منذ2 ساعة
دائرة مراقبة الشركات

8 % زيادة الشركات المسجلة في 5 أشهر

منذ19 ساعة
تكنولوجيا معلومات واتصالات-(تعبيرية)

شركات تكنولوجيا معلومات واتصالات: ولي العهد يمنحنا الثقة لتوسيع أعمالنا

منذ19 ساعة
الصندوق الأردني للريادة ISSF

"صندوق الريادة" يختتم 4 برامج داعمة لريادة الأعمال

منذ19 ساعة
محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء -(أرشيفية)

مواطنون ينتظرون تعليمات تنظيم الطاقة المتجددة لتركيب "أنظمة التوفير"

منذ19 ساعة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

5.7 % ارتفاع حمل النظام الكهربائي في 2023

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ20 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 